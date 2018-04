Französische Wurzeln schlagen in amerikanische Erde. Es war ein symbolträchtiger Akt, als Trump und Macron eine Eiche vor dem Weißen Haus pflanzten. Doch nun ist sie weg. Muss uns das Sorgen bereiten?

Von Karolin Wulf, tagesschau.de

Die Eiche ist nicht einfach nur ein Baum. Die Eiche ist mythenumrankt, vielerorts ein heiliges Gewächs, ein Sinnbild für ewiges Leben.

Und wenn eine Eiche dann auch noch von einem französischen Gefechtsschauplatz aus dem Ersten Weltkrieg stammt, bei dem die US-Marine eine deutsche Offensive abgewehrt und dabei fast 2000 ihrer Männer verloren hatte, dann strahlt jedes einzelne zarte Eichblatt vor überragender Symbolik.

Es war also sehr viel mehr als ein bisschen gemeinsame Gartenarbeit, als US-Präsident Donald Trump und der französische Staatschef Emmanuel Macron in der vergangenen Woche eben diese junge Eiche vor dem Weißen Haus in Washington pflanzten, während ihre Frauen sich derweil darum bemühten, die Stöckel ihrer Schuhe nicht gänzlich im Rasen versinken zu lassen. Es war eine demonstrative Geste der Freundschaft, ein sorgsam zelebrierter transatlantischer Akt.

Emmanuel Macron @EmmanuelMacron Il y a 100 ans, des soldats américains se battaient en France, à Belleau pour défendre notre liberté. Ce chêne (mon cadeau à @realDonaldTrump) sera un rappel, au cœur de la Maison Blanche, de ce lien qui nous unit. https://t.co/7uJcAclPBR Twitter 24.04.2018 10:18 Uhr via

Diese Eiche "im Herzen des Weißen Hauses" werde eine Erinnerung an die Bindung sein, die beide Länder vereine, twitterte Macron, nachdem das Werk vollbracht war. Das Geschenk solle die Dankbarkeit an die USA ausdrücken, die so viele Opfer für Frankreich gebracht hätten.

Rasenfläche ohne Baum vor dem Weißen Haus.

Ein gelber Fleck - sonst nichts

Und nun dies: Am Samstag veröffentlichte die Nachrichtenagentur Reuters Bilder von dem Ort, an dem die junge Eiche eigentlich wachsen und gedeihen sollte. Darauf sieht man sorgfältig gemähten Rasen, Laternen und ansonsten - einen gelben Fleck. Vom Baum keine Spur.

Was ist passiert? Vertrug das französische Pflänzchen die amerikanische Erde nicht? Wurde es in einer Nacht-und-Nebel-Aktion an einen weniger prominenten Ort verpflanzt - oder gar in Michelle Obamas Gemüsegarten? Oder wurde der Baum Opfer einer Entführung? Bislang gibt es nur Gerüchte, aber keine öffentliche Stellungnahme.

Bleibt also vorerst nur zu hoffen, dass die so öffentlich zelebrierte Bromance zwischen Trump und Macron tiefere Wurzeln schlagen konnte, als die kleine, nordfranzösische Eiche vor dem Weißen Haus.

Mehr zu diesem Thema: Die schönsten Schlusslichter