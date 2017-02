Das nie stattgefundene "Massaker von Bowling Green" ist nicht ganz verdaut, da präsentiert die US-Regierung neue "alternative Fakten". Dieses Mal war es Trump selbst, der im Zusammenhang mit Terroranschlägen in Europa sagte: "Schaut Euch an, was gestern Nacht in Schweden passiert ist." Ja was denn eigentlich?

Mit dem "Bowling Green Massacre", hat Präsidentenberaterin Kellyan Conway kürzlich die Welt verwundert. Nun legte ihr Dienstherr Donald Trump nach: "Wir müssen unser Land sichern", sagte er auf einer Kundgebung in Florida unter Hinweis auf die von Gerichten vorerst kassierten Einreiseverbote für Menschen aus sieben muslimisch geprägten Staaten.

"Schweden, würdet Ihr das glauben?"

Zur Begründung für seine restriktiven Einwanderungspläne zog er erneut Anschläge in Europa heran wie in Belgien, Frankreich und Deutschland. Und er nannte in diesem Zusammenhang erstmals Schweden: "Schweden, würdet Ihr das glauben?", rief er. "Sie haben große Zahlen aufgenommen, und jetzt haben sie Probleme, die sie nie für möglich gehalten haben." Und er fügte hinzu: "Schaut Euch an, was gestern in Schweden passiert ist!"

Das Problem: In Schweden passierte Freitagnacht zwar dies und das - aber mit Sicherheit gab es keinen Terroranschlag oder andere Attacken. Es war - wie auch die folgende - einer dieser langen skandinavischen Winternächte, in denen offenbar der eine oder andere Schwede die Muße hatte, die Trump-Rede zu verfolgen, denn der Spott ließ nicht lange auf sich warten. Unter dem Hashtag "LastNightInSweden" posten mittlerweile Menschen aus aller Welt, was alles NICHT passiert ist - wie etwa ZDF-Korrespondent Andreas Kynast:

Der frühere schwedische Außenminister Carl Bildt fragte: "Schweden? Terrorangriff? Was hat er geraucht?" und die Zeitung "Aftonbladet" reagierte mit einer englischen Nachricht auf ihrer Webseite. Unter der Überschrift "Das ist am Freitagabend in Schweden passiert, Mr. President" wurden Meldungen zitiert wie: "Im Norden Schwedens wurde eine Sturmwarnung ausgegeben." Oder diese spannenden Begebenheiten:

Trump hatte seine Rede in Florida übrigens mit den Worten eingeleitet: : "Wir sind hier, um die Wahrheit zu sprechen, die ganze Wahrheit, und nichts als die Wahrheit." Aha.