Die Ikea-Filiale im Shanghaier Viertel Xuhui war bisher ein stadtbekannter Treffpunkt für unternehmungslustige Senioren. Genauer gesagt: das Restaurant des schwedischen Möbelhauses. Dort traf man sich zum Tratschen, Kennenlernen und Abhängen. Einige Rüpel-Rentner haben das IKEA-Management nun dazu gebracht, andere Saiten aufzuziehen. Ab sofort ist Schluss mit lustig.

Von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

Auf der Speisekarte stehen nicht etwa chinesische Gerichte, sondern die typisch schwedischen Köttbullar und Zimtschnecken. Wären da nicht die auffälligen neuen Hinweisschilder - es könnte genauso gut eine IKEA-Filiale in Mitteleuropa sein. Auf den zwei Meter großen Schildern wird über eine Rentnergruppe berichtet, die den Betrieb des schwedischen Möbel-Marktes zuletzt ordentlich durcheinandergebracht hat. So steht auf den Schildern:

"Die Betroffenen verhielten sich nicht respektvoll gegenüber anderen Kunden und unseren Mitarbeitern. Diese Gruppe besetzte die Sitzplätze für einen außergewöhnlich langen Zeitraum, brachte eigene Getränke und Essen mit, spuckte herum, machte Lärm, zettelte Streit an und wurde handgreiflich."

Große Schilder weisen auf die Probleme mit den Rentnern in.

Dieses unzivilisierte Verhalten habe den normalen Betriebsablauf ernsthaft beeinträchtigt, heißt es auf dem Schild weiter. Harte Worte für Ikea-Verhältnisse, denn der Möbelkonzern ist in China bekannt für seine lockere Art: Es ist absolut üblich, dass Menschen sich zum Schlafen in die Ikea-Bettenabteilung legen und eben auch, dass sich Rentnergruppen in den Restaurant-Filialen ausbreiten.

"Als ich zum ersten Mal hierher kam, nach der Eröffnung, war es sehr gemütlich und auch nicht voll", sagt eine 53-jährige Stammkundin. "Dann kamen die ganzen alten Leute und blockierten massenweise ganze Tischreihen. Sehr unangenehm für die Jüngeren."

Mischung aus Rentner-Stammtisch und Offline-Dating-App

Das Shanghaier Ikea-Restaurant war bisher eine Mischung aus Rentner-Stammtisch und Offline-Dating-App für einsame Senioren. Damit soll nun Schluss sein. Ab sofort sollen die richtigen Kunden wieder mehr Raum bekommen. Ikea-Sprecherin Vivian Tang nennt das: zuerst kaufen, dann setzen. "Wir haben unser Sicherheitspersonal aufgestockt, um die Gäste besser steuern zu können. Alle müssen nun durch diesen relativ kleinen Eingangsbereich durch."

Auch bei Ikea in Shanghai stehen Köttbullar hoch im Kurs.

Gleich mehrere grimmige Security-Mitarbeiter passen nun auf, dass nicht zu viel Schabernack getrieben wird im Ikea-Restaurant. Und den Kunden gefällt es. "Eine gute Sache", sagt eine Kundin. "Es sollte den Leuten hier ums Essen gehen. Einfach nur rumhängen und Kunden Sitzplätze wegnehmen, das sollte nicht sein. Und beim Essen sollte man zivilisiert bleiben und keinen Lärm machen."