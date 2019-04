Eine reiche Amerikanerin lebt in San Francisco ihren Fred-Feuerstein-Traum. Mit Dinosaurierfiguren im Vorgarten und quietschbuntem Häuschen. Touristen finden das toll, die Behörden eher weniger.

Auf der einen Seite eine avantgardistische Dame mit Faible für Dinos, auf der anderen Seite Beamte mit klarem Regelwerk: Es geht um ein Grundstück in einem schicken Vorort von San Francisco. Dinosaurier stehen dort neben Riesenpilzen im hügeligen Garten in Hillsborough. Ein lebensgroßer Fred Feuerstein begrüßt Besucher an der Eingangstür. An der Auffahrt steht in großen Lettern "Yabba Dabba Doo" geschrieben.

Understatement geht sicherlich anders. Für die Behörden stellt das Anwesen jedoch ein wahres Ärgernis dar. Die öffentliche Ordnung scheint gar gefährdet.

Gigantische Dinosaurier im Vorgarten

Für die pensionierte Verlagsunternehmerin Florence Fang ist das Gelände eine Hommage an den Cartoon "The Flintstones" aus den 1960er-Jahren. Architekt William Nicholson entwarf und baute das Gebäude 1976. Fang, eine prominente Philanthropin, die einst die Zeitung "San Francisco Examiner" herausgab, kaufte das Grundstück im Juni 2017 für 2,8 Millionen Dollar (knapp 2,5 Millionen Euro).

Das Anwesen ist von einer Autobahn in der Nähe bereits gut sichtbar. In den USA bedeutet das: Touristen schauen sich das verkehrsgünstig gelegene Schmuckstück gerne an.

Einer Amerikanerin gehört bei San Francisco ein Fred-Feuerstein-Haus - das ist den Behörden ein Dorn im Auge.

Online-Petition will Grundstück erhalten

Tourismusmagnet oder nicht: Die kalifornischen Behörden gehen gegen die Fred-Feuerstein-Kunstwerke vor. Die Stadt Hillsborough betont, das Grundstück sei ein Schandfleck und seine Existenz öffentliche Belästigung. Beamte klagten im März vor einem Landesgericht, um die Besitzerin zu zwingen, die unerlaubten Kunstwerke im Garten zu entfernen.

Tausende Unterstützer fordern als Reaktion auf die Behörden in einer Online-Petitionen die Erhaltung des auffälligen Grundstücks.

Regeln sind Regeln - auch für Reiche

Der Ort Hillsborough, sagt dessen Anwalt Mark Hudak, sei stolz auf seine ländlich-waldige Atmosphäre. "Ob sie ein Projekt mit lustigen Cartoon-Charakteren baut oder Rodin-Statuen oder sonstwas, sie muss sich wie alle anderen an die Regeln halten", sagt Hudak. Derartige Bauten müssten genehmigt werden.

Privates Eigentum werde in den USA seit der Kolonialzeit reguliert. "Dies ist ein Fall, in dem eine sehr reiche, gebildete Hausbesitzerin der Stadt konsequent eine lange Nase macht", meint Iglesias. "Wenn sie die damit davonkommen lassen, können alle anderen reichen Leute ins Hillsborough sagen: 'Hey, ich kann mit meinem Grundstück machen, was ich will. Wen interessiert die Planungsabteilung?'"