Pannen passieren - im Nachrichtengeschäft genauso wie anderswo. Doch selten ist ein Fehler so schön wie dieser: "Weniger FKK für weniger Erderwärmung" konnten Sie bei uns lesen und sich wundern. Oder lachen. Haben wir auch gemacht, genauso wie viele User.

Hamburg, acht Grad. Da kann man schon mal auf warme Gedanken kommen. Wenn dann auch noch Meldungen zu einem Klimaabkommen eintrudeln, geht die Fantasie schnell mit einer Nachrichtenredakteurin durch. An dieser Stelle muss gesagt werden: In der Vergangenheit verbrachte sie ihre Freizeit gerne an der Schaabe auf Rügen. Kenner wissen Bescheid.

Ist da die Tagesschau?

Dem kleinen Unterschied zwischen einem "W" und einem "K" kamen unsere User schnell auf die Spur. Kichernde Anrufe in der Redaktion inklusive.

FKW statt FKK

Dass sich die Vertreter von mehr als 150 Staaten in Kigali aber über FKW unterhalten haben und nicht über FKK - geschenkt. Also, alle wieder anziehen. Fürs Klima und gegen den Schnupfen. Ist ja immerhin kalt draußen...