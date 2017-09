Rüstungsexporte in die Türkei "Gefährdung deutscher Sicherheitsinteressen"?

Soll die Bundesregierung weiter Waffen in die Türkei liefern? Außenminister Gabriel erklärte, fast alle Exporte lägen derzeit auf Eis. Kritiker melden sich nun zu Wort - sie befürchten, dass die NATO geschwächt wird.

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt, hat Forderungen der Grünen nach einem Stopp deutscher Rüstungsexporte in die Türkei zurückgewiesen. Die Solidarität innerhalb der NATO gebiete es, Wünsche der Türkei nach Rüstungslieferungen grundsätzlich wohlwollend zu prüfen und umzusetzen, sagte Hardt der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Alles andere wäre eine Schwächung der NATO und eine substanzielle Gefährdung deutscher Sicherheitsinteressen", so der CDU-Politiker.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hatte am Montagabend gesagt, die Bundesregierung habe wegen der Spannungen mit der Türkei fast alle Rüstungsexporte dorthin auf Eis gelegt. Zwar habe Deutschland gegenüber einem NATO-Partner eigentlich die Pflicht zu liefern. Mit Blick auf die Türkei sei dies aktuell jedoch nicht zu verantworten.

Gabriel: Große Aufträge der Türkei "on hold"

"Die großen Anträge, die die Türkei derzeit an uns stellt - und das sind wirklich nicht wenige - haben wir alle 'on hold' gestellt", sagte der SPD-Politiker bei einer "Handelsblatt"-Veranstaltung in Berlin.

Die Bundesregierung genehmigte seit Jahresbeginn den Export von Rüstungsgütern mit einem Gesamtwert von mehr als 25 Millionen Euro in die Türkei. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Özcan Mutlu hervor. Mutlu forderte einen Stopp deutscher Waffenexporte in die Türkei. "Da die Geschäfte munter weiterlaufen, nimmt Ankara Drohungen oder Ähnliches aus Berlin nicht mehr ernst", sagte er.

"Die Bundesregierung muss ihren Worten endlich Taten folgen lassen, um deutsche Staatsbürger in der Türkei zu schützen." Mutlu bezog sich damit auf inhaftierte Deutsche wie den "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel und den Menschenrechtler Peter Steudtner, die unter Terrorvorwürfen ohne Anklage in der Türkei in Untersuchungshaft sitzen.