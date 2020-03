Europa League Bayer Leverkusen gewinnt in Glasgow

Bayer Leverkusen hat das Hinspiel im Europa-League-Achtelfinale bei den Glasgow Rangers gewonnen und steht mit einem Bein im Viertelfinale.

Der Bundesligist setzte sich am Donnerstag (12.03.2020) in einem der letzten Spiele mit Publikum mit 3:1 (1:0) im Ibrox Park durch.

Havertz trifft vom Elfmeterpunkt

Bayer-Trainer Peter Bosz veränderte seine Mannschaft im Vergleich zum 4:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt auf drei Positionen. Kerem Demirbay, Aleksandar Dragovic, Jonathan Tah rückten für Paulinho, Julian Baumgartlinger und den verletzten Sven Bender in die Startelf.

Die Werkself trat von Anfang an dominant auf. Trotz viel Ballbesitz erspielte sich der Bundesligist zunächst jedoch nur Halbchancen durch Karim Bellarabi (2./9.) und Kerem Demirbay (22.), während die Rangers kaum aus der eigenen Hälfte heraus kamen. Die Leverkusener Führung fiel dann durch einen Strafstoß. Nach einem Handspiel von George Edmundson verwandelte Kai Havertz sicher vom Elfmeterpunkt (37.) zur verdienten 1:0-Pausenführung.

Rangers werden stärker, Bayer trifft

Nach dem Seitenwechsel wurden die Hausherren offensiver und kamen durch James Tavernier zu einer Großchance, die Bayer-Keeper Lukas Hradecky entschärfte (55.). Leverkusen hatte nun keine Spielkontrolle mehr und ließ zunehmend mehr zu. Jonathan Tah rettete in der 63. Minute in höchster Not vor dem einschussbereiten Alfredo Morelos.

Auf der anderen Seite hatte Charles Aranguiz nach einer Ecke das 2:0 auf dem Fuß, aber Steven Davis kratzte den Schuss noch von der Torlinie (66.). Eine knappe Minute später machte es der Chilene besser und traf per Direktabnahme aus 16 Metern (67.). Damit war die Gegenwehr der Schotten jedoch nicht gebrochen. Edmundson erzielte nach einer Ecke per Kopf den Anschlusstreffer (75.).

Aranguiz trifft die Latte

Beide Mannschaften lieferten sich nun einen offenen Schlagabtausch. Borsa Barisic verpasste mit einem direkten Freistoß nur knapp den Ausgleich (78.). Im Gegenzug setzte Leverkusens Aranguiz einen Freistoß an die Querlatte (80.). Der eingewechselte Leon Bailey machte in der 88. Minute mit dem 3:1 alles klar für die Werkself.

Für Bayer geht es in der Bundesliga am Montag (16.03.2020/20.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen weiter. Das Rückspiel gegen die Glasgow Rangers folgt am Donnerstag (19.03.2020/18.55 Uhr) darauf in Leverkusen und wird ohne Zuschauer ausgetragen (Stand: 12.03.2020).

