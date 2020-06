Beim Fleischverarbeiter Tönnies aus Rheda-Wiedenbrück gibt es 400 neue Corona-Infektionen. Nähere Informationen will die Stadt am Nachmittag bekannt geben.

Beim Schlachtereibetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) sind seit Anfang der Woche 400 von 500 Mitarbeitern positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Ergebnisse von weiteren Tests stünden noch aus, sagte eine Sprecherin des Kreises Gütersloh am Mittwoch (17.06.2020). Am Dienstag (16.06.2020) hatte es Massentests der Mitarbeiter auf das Coronavirus gegeben.

Neuer Corona-Hotspot in Fleischbetrieb

Damit wird erneut ein Fleischbetrieb zum Hotspot für Corona-Infektionen. Am Nachmittag wollen der Kreis Gütersloh und Tönnies auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nähere Details bekanntgeben. Allerdings sickern immer mehr Einzelheiten durch. Die Mitarbeiter sollen alle aus einem Teilbereich der Schweinezerlegung stammen.

Landrat gab zuvor Warnschuss

Der Landrat des Kreises Gütersloh, Sven-Georg Adenauer, hatte das Unternehmen gewarnt: Sollte Tönnies die Infektionen nicht in den Griff bekommen, drohe eine Schließung. Viehhändler sollen nach WDR-Informationen nur noch bis 14 Uhr anliefern dürfen. Das könnte auf Einschränkungen hindeuten.

Lebende Schweine vom Hof gefahren

Mehrere Transporter mit lebenden Schweinen sind mittlerweile vom Tönnies Gelände gefahren. Ein Viehhändler aus Glandorf gab an, dass die Schweine jetzt zu einem Tönnies Schlachthof ins Emsland gebracht werden und heute noch getötet werden.

SPD fordert Schließung des Betriebs

Liane Fülling, die Fraktionsvorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion fordert die Stilllegung des Betriebs. „Es sei allerhöchste Zeit. So wie es auch bei Westfleisch in Dissen geschehen ist“. Sie hält es für fraglich, ob ein Shutdown für den Kreis Gütersloh noch zu verhindern ist.

Verls Bürgermeister spricht von Schulschließungen

Verls Bürgermeister Michael Esken hat über das soziale Netzwerk Facebook bekannt gegeben, dass ab morgen alle Schulen und Kindergärten bis zu den Sommerferien geschlossen bleiben. Dabei verwies er auf die Pressekonferenz, die heute Nachmittag stattfindet.

