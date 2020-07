Nach Corona-Ausbruch Aktivisten protestieren gegen Tönnies

An die 100 Menschen protestieren vor dem Tönnies-Fleischbetrieb in Rheda-Wiedenbrück. Zuvor waren 30 mit Protest-Plakaten auf das Betriebsgelände eingedrungen.

Von Udo Bühlmann

Aktion im Morgengrauen auf dem Gelände des Tönnies-Konzerns

Mehr als 100 Menschen demonstrieren am Samstagmittag (04.07.2020) vor dem Betriebsgelände des Tönnies-Konzerns in Rheda-Wiedenbrück gegen Schlacht- und Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie.

Sie unterstützen mit einer Kundgebung die Aktion der bundesweiten Gruppe "Gemeinsam gegen die Tierindustrie". Rund zwei Dutzend Mitglieder hatten sich bereits im Morgengrauen gegen 4:00 Uhr Zugang zum Gelände verschafft.

Mehrstündige Blockade des Haupteingangs

Banner des Aktionsbündnis auf Dach des Fleischkonzerns Tönnies

Drei von ihnen kletterten auf das Dach einer Produktionshalle und befestigten ihr Banner mit der Aufschrift "Shut down Tierindustrie". Rund 20 weitere bezogen mit Transparenten prominent am Haupteingang Stellung und versperrten die Zufahrt.

Tönnies-Unternehmenssprecher André Vielstädte kommentierte die Aktion gegenüber dem WDR: "Wir respektieren das Demonstrationsrecht und die freie Meinungsäußerung. Hier ist es jetzt Aufgabe der Polizei, die Menschen und das Gelände zu schützen, schließlich ist es nicht ungefährlich, auf den Dächern der Fabrik herumzuklettern."

Sichtbarer Protest am Vormittag

Die Aktion verläuft friedlich und wurde weder vom Konzern-Werkschutz noch von der alarmierten Polizei vorzeitig beendet, obwohl sie im Vorfeld nicht angekündigt oder angemeldet worden war.

Die Arbeit im Fleischkonzern wurde wegen des massenhaften Corona-Ausbruchs derzeit eingestellt.

Vereinter Protest gegen Konzerne

Das überregionale Bündnis aus Tier-, Umwelt- und Klimaschützern sowie Bürger- und Arbeitsrechtinitiativen setzt sich seit 2019 für eine Agrarwende ein "hin zu einer solidarischen und ökologischen Produktions- und Organisationsweise, die nicht auf Kosten anderer erfolgt und nicht am Gewinn orientiert ist".

Schon Ende Mai hatte hatten Aktivisten von „Gemeinsam gegen die Tierindustrie“ in Gütersloh nach eigener Darstellung Leuchtreklamen "gekapert" und Werbung durch Botschaften gegen den Tönnies-Konzern und die Tierindustrie ausgetauscht.

Quelle: wdr.de