Spezialeinheiten der Polizei haben in Düren und Köln Wohnungen von mutmaßlichen Islamisten durchsucht. Sie stehen im Verdacht, einen Terroranschlag geplant zu haben.

Von Jörn Kießler

In Düren und Köln sind am Donnerstagmorgen (18.07.2019) gegen 4 Uhr Spezialeinheiten der Polizei in Düren und Köln angerückt. Die Beamten durchsuchten die Wohnungen von Islamisten, die im Verdacht stehen, möglicherweise einen Terroranschlag in Deutschland geplant zu haben.

Derzeit untersuchen Sprengstoffexperten eine Baustelle in der Kölner Innenstadt, auf der die beiden Hauptverdächtigen gearbeitet haben.

Sechs Personen in Gewahrsam

Im Fokus der Ermittler stehen nach Informationen der Polizei ein deutsch-libanesischer und ein deutscher Islam-Konvertit, die als sogenannte Gefährder eingestuft werden – also als Extremisten, denen jederzeit eine schwere Straftat zugetraut wird.

Einer der beiden soll am vergangenen Sonntag in die Wohnung des anderen in Düren gezogen sein. Sie sollen engen Kontakt zu weiteren Personen aus der radikal-islamischen Szene in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Berlin haben.

Verdächtige mindestens zwei Wochen festgesetzt

Insgesamt wurden sechs Personen in sogenannten Unterbindungsgewahrsam genommen. In solchen Fällen dürfen Verdächtige zwei Wochen festgehalten werden (plus nochmal zwei Wochen), wenn eine schwere Straftat droht - zum Beispiel ein Terroranschlag. Ein Richter muss zustimmen.

Als Gefährder werden potenzielle Terroristen von den Sicherheitsbehörden eingestuft.

In den vergangenen Tagen hätten sich die Hinweise auf einen möglichen Anschlag so verdichtet, dass die Polizei gezwungen gewesen wäre, einzugreifen, so Klaus-Stephan Becker, Leiter der Direktion Kriminalität der Polizei Köln.

Sprengstoffspürhund schlägt an

Am Donnerstag durchsuchte ein SEK daher die Wohnung der beiden Männer in Düren und nahm sie in Gewahrsam, wobei einer der beiden leicht am Kopf verletzt wurde. Zeitgleich wurden fünf weitere Objekte durchsucht, wobei 20 Handys, zahlreiche externe Festplatten und drei Laptops sichergestellt wurden.

Anschließend suchten die Beamten auch eine Baustelle in der Kölner Innenstadt ab, auf der die beiden Hauptverdächtigen als Trockenbauer gearbeitet haben sollen. Dabei wurde zwei weitere der insgesamt sechs Männer festgesetzt.

An der Baustelle schlug ein Sprengstoffspürhund an. Die Polizei forderte daraufhin Experten an, die den Bereich untersuchen sollen, in dem sich die beiden Hauptverdächtigen nach Aussagen von anderen Bauarbeiter auffällig lange aufhielten.

Tipp kam aus Berlin

Am vergangenen Dienstag hatten die Berliner Behörden, die den Hauptverdächtigen überwachte, ihre Kollegen in NRW über den Umzug des Mannes informiert. Er soll bereits mehrfach versucht haben, in das Kampfgebiet des sogenannten Islamischen Staates auszureisen und Kontakte zu Islamisten wie Denis Cuspert haben.

Zudem verkehrt er nach Informationen der Polizei in der Islamistischen Fussilet Moschee in Berlin. Dort soll er im Jahr 2016 sogar Vertretungsimam gewesen sein.

Quelle: wdr.de