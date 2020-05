Nordrhein-Westfalen Friedlicher Protest gegen Datteln 4

Deutschlands umstrittenstes Steinkohlekraftwerk ist am Samstag in den kommerziellen Betrieb gegangen - Umweltschützer begleiteten dies mit lautstarken, aber friedlichen Protesten.

Umweltschützer haben am Samstag (30.05.2020) lautstark, aber friedlich gegen das Kraftwerk Datteln 4 protestiert. "Wir richten beste Grüße an die offensichtlich inkompetente Regierung", sagte Luisa Neubauer von der Umweltorganisation Fridays for Future. "Wir werden dieses Kraftwerk verhindern, wir werden es zum Stillstand bringen, wir werden diesen Konflikt gewinnen."

An den Protesten nahmen neben Fridays for Future auch zahlreiche Anhänger von Greenpeace und "Ende Gelände" teil. Bereits in der Nacht hatten Aktivisten das Kraftwerk mit Schriftzügen wie "Klimakrise made in Germany" angestrahlt.

Nach Angaben der Polizei Recklinghausen vom Samstagmittag verliefen die Demonstrationen zunächst friedlich. Es waren insgesamt zehn Versammlungen am Kraftwerksgelände angemeldet worden. Die Mahnwachen und Aktionen sollten den ganzen Tag andauern.

Mit neun Jahren Verspätung war das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 am Samstag in den kommerziellen Betrieb gegangen. Geplant war das schon für 2011. Planungsfehler, technische Pannen und zahlreiche Gerichtsverfahren hatten dies aber immer wieder verzögert.

Gegen den Rat der Kohlekommission

Von allen Steinkohlekraftwerken in Deutschland ist Datteln 4 das leistungsstärkste und umweltfreundlichste. Es soll mehrere ältere Kraftwerke ersetzen. Trotzdem hatte die Kohlekommission der Bundesregierung geraten, es nicht mehr ans Netz gehen zu lassen.

Die Bundesregierung entschied jedoch anders - obwohl bis 2038 alle Kohlekraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden sollen. Umweltschützer finden das ein Unding. Von Anfang an begleiteten sie den Bau der Anlage und auch ihren Probebetrieb mit Protesten.

Quelle: wdr.de