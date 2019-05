Mit einem Großaufgebot geht die Polizei in 11 NRW-Städten seit Mittwochmorgen gegen mutmaßliche Schleuser vor.

Mit einem Großaufgebot geht die Polizei in NRW seit den frühen Morgenstunden gegen mutmaßliche Schleuser vor. Mehrere Hundert Einsatzkräfte durchsuchten am Mittwoch (22.05.2019) Wohnungen in Essen und zehn weiteren Städten, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Essen mit. Den Verdächtigen wird unter anderem Waffen- und Drogenhandel vorgeworfen.

Mehr als 40 Objekte in insgesamt 11 Städten in NRW unter anderem in Essen, Dortmund, Duisburg und Köln wurden zeitgleich durchsucht. Ziel des Einsatzes sind die Mitglieder einer irakischen Rockerorganisation. Nach Angaben der Polizei richtete sich die Razzia gegen 34 Beschuldigte - hauptsächlich aus dem Irak und aus Syrien.

Großrazzia gegen Organisierte Kriminalität

Menschenschmuggel, Drogen- und Waffenhandel

Der Verdacht: Die gesamte Bandbreite der organisierten Kriminalität - Menschenschmuggel, Drogenhandel, Waffenhandel und das Fälschen von Ausweisen. Außerdem mögliche Terrorfinanzierung. Letzteres wollten allerdings bisher weder Polizei noch Staatsanwaltschaft bestätigen. Wie genau die Ermittler auf die Verdächtigen aufmerksam geworden sind, ist bisher nicht bekannt.

Bei dem Großeinsatz ging es laut Polizei vor allem um das Sichern von Beweisen. Erst wenn die alle ausgewertet sind, kann die Polizei eine Bilanz ziehen. Der Großeinsatz soll nach Polizeiangaben bis in den Nachmittag hinein dauern.

