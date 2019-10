Wegen christlicher Symbole auf ihren Fahnen wurden Fans von Borussia Mönchengladbach in Istanbul von der Polizei drangsaliert. Was genau ist vor Ort passiert?

Von Ingo Neumayer

Das Europa League-Auswärtsspiel von Borussia Mönchengladbach bei Başakşehir Istanbul am Donnerstag (03.10.2019) bleibt den Mönchengladbacher Fans wohl in schlechter Erinnerung. Die türkische Polizei soll laut Vereinsangaben Gladbacher Fahnen konfisziert haben, weil auf diesen christliche Symbole zu sehen waren. Zudem sollen Fans drangsaliert und grundlos am Einlass gehindert worden sein.

Was genau war auf den Flaggen zu sehen?

Die beanstandeten Flaggen zeigten das aktuelle sowie das historische Stadtwappen von Mönchengladbach, das bis 1974 offiziell verwendet wurde. Auf den Flaggen war unter anderem ein Kreuz, ein Bischofsstab sowie der Mönchengladbacher Stadtpatron, der Heilige Vitus, zu sehen.

Die türkische Polizei soll sich nach Vereinsangaben an der christlichen Symbolik gestört haben. Den Fahnenträgern soll teilweise der Zutritt zum Stadion verwehrt worden sein. Auch Fahnen mit der Aufschrift "Ultras" sowie Fans mit bestimmten Trikots und Schals seien zurückgewiesen worden.

Wie viele Fans nicht ins Stadion gelassen wurden, war zunächst unklar. "Unser Stadtwappen zurückzuweisen, ist sicherlich eine Respektlosigkeit", sagte Stephan Schippers, Geschäftsführer von Borussia Mönchengladbach, dem WDR.

Wie wurden die Gladbach-Fans vor Ort behandelt?

Alle 1.400 Mönchengladbach-Fans, die nach Istanbul gereist waren, mussten sich am Sultan-Ahmed-Platz treffen. Von dort wurden sie mit Bussen ins Stadion gebracht. Laut der Fanhilfe Mönchengladbach waren diese allerdings so verspätet, dass es beim Einlass am Stadion große Verzögerungen gab und es zu Rangeleien kam.

Zwei Borussen-Fans waren vorübergehend in Gewahrsam genommen worden, weil sie angeblich Polizisten geschlagen haben sollen. Videoaufnahmen bewiesen nach Vereinsangaben aber das Gegenteil.

Die "Fanhilfe Mönchengladbach" beschreibt das Vorgehen der Istanbuler Polizei als "hochaggressiv". Fans seien angeschrien, an Wände gedrückt und verbal sowie körperlich bedroht worden, sagte ein Sprecher des Fanprojekts dem Fan-Blog "Mitgedacht".

Wie reagiert der Verein?

Borussia-Manager Max Eberl sprach von "grotesken Szenen", die sich abgespielt hätten: "Das hat nichts mit Europapokal zu tun. Das ist Polizeidiktatur", sagte er nach dem Spiel. Die Mönchengladbach-Fans seien "von Anfang an drangsaliert worden". Die Vereinsspitze kündigte an, wegen der Vorkommnisse die UEFA zu kontaktieren.

Quelle: wdr.de