Am Landgericht Detmold endet am Donnerstag der Lügde-Prozess. Die beiden Angeklagten müssen mit langen Haftstrafen und anschließender Sicherungsverwahrung rechnen.

Am Landgericht Detmold endet am Donnerstag (05.09.2019) einer der größten Prozesse wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs in der Bundesgeschichte. Die beiden Angeklagten im Lügde-Prozess müssen mit langen Haftstrafen und anschließender Sicherungsverwahrung rechnen.

Geständnisse zum Prozessauftakt

Sie sollen über Jahre hinweg hunderte Male Kinder auf einem Campingplatz sexuell missbraucht haben. Zum Prozessauftakt Ende Juni hatten die Angeklagten Andreas V. und Mario S. Geständnisse abgelegt.

Das Gericht stellte es den 34 Kindern, Jugendlichen und heute teilweise schon erwachsenen Opfern frei, ob sie sich einer Aussage vor Gericht stellen wollten. Viele verzichteten darauf.

Erstes Urteil schon im Juli

Das erste Urteil gab es bereits Mitte Juli. Der Mitangeklagte Heiko V. wurde wegen Beihilfe zum sexuellen Kindesmissbrauch zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Ein Urteil, dass Kritiker als zu milde bewerteten. Die beiden Hauptangeklagten müssen mit deutlich härteren Strafen rechnen.

Gutachten: Angeklagte kaum therapierbar

Laut psychologischer Gutachten sind sie kaum therapierbar. An einer Sicherungsverwahrung geht aus Sicht aller Prozessbeteiligten kein Weg vorbei. Andreas V. und Mario S. könnten so möglicherweise nie wieder auf freien Fuß kommen.

Quelle: wdr.de