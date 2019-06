Aktivisten von "Ende Gelände" haben heute Mittag den Tagebau Garzweiler bei Erkelenz gestürmt. Im Rheinischen Revier wollen mehr als 10.000 Menschen für einen schnelleren Ausstieg aus der Kohleverstromung demonstrieren.

15.51 Uhr: Nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei wurden mindestens zwei Beamte bei Auseinandersetzungen mit Aktivisten von "Ende Gelände" verletzt. Die Aktivisten sollen sich massiv gegen die Polizisten zur Wehr gesetzt haben, als diese sie am Eindringen in den Tagebau hindern wollten, so die Polizei.

Aktivisten im Tagebau

15.34 Uhr: Die Polizei bestätigt, dass aktuell Umweltaktivisten mehrere Stellen besetzen. Die Tagebauanschlussbahn bei Neurath und die Hambachbahn bei Merzenich sind blockiert. Hunderte Aktivisten von Ende Gelände sind über mindestens drei verschiedene Zugänge in die Grube des Tagebaus Garzweiler eingedrungen.

Erste internationale Klimaschutz Demonstration am Tagebau

15.12 Uhr: Viele Demonstranten der "Fridays for Future"- Bewegung sind in Erkelenz-Keyenberg eingetroffen. Dort soll in Kürze eine Großkundgebung beginnen. Dazu hatten "Alle Dörfer bleiben", Compact, Greenpeace und der BUND aufgerufen. Sie demonstrieren für einen schnelleren Ausstieg aus der Braunkohleverstromung, für ein besseres Klima und den Erhalt der vom Abbaggern bedrohten Dörfern.

Aktivisten im Tagebau

14:35 Uhr: WDR Reporter bestätigt, dass mehr als hundert Umweltaktivisten die Abbruchkante bei Hochneukirch überwunden haben und tiefer in den Tagebau Garzweiler eindringen.

14.04 Uhr: Nach Angaben von "Ende Gelände“ blockieren Aktivisten derzeit die Hambachbahn.

Polizeikessel an der Abbruchkante

13.50 Uhr: Die Polizei hält ca. 400 Aktivisten von "Ende Gelände" an der Abbruchkante des Tagebaus Garzweiler zwischen Keyenberg und Immerath auf.

Umweltaktivisten stürmen über Abbruchkante.

13.40 Uhr: Die Polizei appelliert an die Demonstranten: Bleiben sie friedlich.

13.33 Uhr: WDR Reporter beobachten Durchbruch in den Tagebau von Aktivisten "Ende Gelände". Diese gelangen in die Grube zwischen Keyenberg und Immerath.

13.14 Uhr: Umweltaktivisten vom Demonstrationszug "Roter Finger" aus Erkelenz-Keyenberg kommend, nähern sich der Abbruchkante zwischen Keyenberg und Immerath.

Aktivisten von "Ende Gelände"

13.01 Uhr: An mehreren Stellen rund um den Tagebau Garzweiler versuchen Umweltaktivisten sich von den Demozügen zu entfernen. Die Polizei bemüht sich, sie von der Abbruchkante fernzuhalten.

"Fridays for Future"-Demonstranten in Jüchen-Hochneukirch

12.46 Uhr: Etwa 5.000 Demonstranten der "Fridays for Future"-Bewegung sind in Jüchen-Hochneukirch losgegangen in Richtung Erkelenz-Keyenberg zur Kundgebung.

Umweltaktivisten blockieren Gleise

12.39 Uhr: Weiterhin lahmgelegt ist die Nord-Süd-Bahn im Rheinischen Braunkohlerevier. Sie versorgt die Kraftwerke Neurath und Niederaußem. Hunderte Aktivisten besetzen die Gleise. Der Betrieb der Kraftwerk sei nicht gefährdet, sagt ein Sprecher von RWE.

Mahnwache von RWE

12.21 Uhr: Eine Mahnwache von RWE - Mitarbeitern hat sich beim Tagebauaussichtspunkt "Skywalk" bei Jackerath am Tagebau Garzweiler versammelt.

Fahrraddemo in Erkelenz

11.51 Uhr: In Erkelenz hat sich eine Fahrraddemo der Initiave "Alle Dörfer bleiben" in Bewegung gesetzt. Ziel ist die Kundgebung im Stadtteil Keyenberg.

Demonstranten von "Fridays for Future" versammeln sich in Hochneukirch.

11.16 Uhr: Taudende Demonstranten, unter anderem von "Fridays for Future", versammeln sich in Jüchen-Hochneukirch. Sie wollen zur Großkundgebung von "Alle Dörfer bleiben" in Erkelenz-Keyenberg. Sie wollen für einen schnelleren Ausstieg aus der Kohleförderung demonstrieren.

10.58 Uhr: Ein Sprecher von "Ende Gelände" bestätigt, dass Demostranten von Erkelenz- Keyenberg Richtung Jackerath ziehen.

Reiterstaffel am Tagebau

10.54 Uhr: Eine Reiterstaffel der Polizei ist zwischen Erkelenz-Keyenberg und dem Tagebau Garzweiler im Einsatz.

Polizei hinter Demonstrationszug

10.25 Uhr: In Erkelenz-Keyenberg fährt eine Kolonne von ca. 30 Polizeiautos dem Demonstrationszug der Umweltaktivisten von "Ende Gelände" hinterher. Wohin die Demostranten ziehen, ist ungewiss.

Roter Finger Erkelenz-Keyenberg zieht los

10.20 Uhr: Aktivisten in Erkelenz-Keyenberg, die sich dem Demontrationszug "Roter Finger" zuordnen, ziehen los. Die Braunkohleaktivisten haben verschiedene Demonstrationzüge organisiert, die sie zum Beispiel "Roter Finger" nennen. Es gibt auch einen "Goldenen Finger". Dieser Zug setzt sich laut "Ende Gelände" vom Bahnhof Viersen in Bewegung. Insgesamt haben sich fünf Finger/ Demozüge gebildet.

Aktivisten und Polizei in Keyenberg

10.07 Uhr: Die Braunkohlegegner werden von Polizisten aufgehalten.

Aktivisten setzen sich in Bewegung

09.56 Uhr: Aktivisten, die auf einem Feld in Erkelenz-Keyenberg übernachtet hatten, setzen sich in Bewegung.

09.34 Uhr: Die Gleissperrung am Bahnhof Viersen ist aufgehoben.

09.07 Uhr: In Erkelenz-Keyenberg haben Tausende auf dem Feld übernachtet - direkt an der Abbruchkante.



08.42 Uhr: Am Kraftwerk Neurath halten schätzungsweise 800 Personen Gleise besetzt. Eine Räumung ist noch nicht absehbar.

08.37 Uhr: Am frühen Morgen sind ca 2.000 Personen vom Camp Viersen in Richtung Tagebau Garzweiler gestartet.

08.33 Uhr: Am Bahnhof in Viersen ist nach Angaben der Deutschen Bahn der Betrieb eingeschränkt. Die Polizei hat die Sperrung eines Gleises angeordnet.

08.28 Uhr: Tausende Teilnehmer werden ab 11 Uhr zu Protesten und Aktionen am Tagebau Garzweiler erwartet. Die Bewegung "Fridays for Future" und das Aktionsbündnis "Alle Dörfer bleiben" will eine Menschenkette bilden.

08.16 Uhr: Hunderte Aktivisten von "Ende Gelände" haben die ganze Nacht auf den Schienen der Bahnstrecke für die Kohleversorgung ausgeharrt. Das Aktionsbündnis will weitere Blockaden und Besetzungen im Rheinischen Revier erreichen.

Quelle: wdr.de