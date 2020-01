Bayer 04 Leverkusen hat mit einem erst am Ende klaren Sieg gegen Düsseldorf den zweiten Erfolg in Folge gefeiert. Nach dem Dreier gegen Paderborn schlug die Bayer auch am 19. Spieltag mit Fortuna Düsseldorf ein weiteres Team von unten.

In der heimischen Arena feierte Leverkusen am Sonntag (26.01.2020) einen 3:0 (1:0)-Sieg und rückte mit dem insgesamt dritten Bundesliga-Sieg in Folge mit 34 Punkten auf Rang fünf vor, nur zwei Zähler hinter dem viertplatzierten Borussia Dortmund. Düsseldorf ist mit der zweiten Niederlage nacheinander im neuen Jahr mittlerweile auf dem letzten Platz angekommen.

Kai Havertz sorgte mit einem Kopfballtreffer kurz vor der Pause (40. Minute) für die Führung der Gastgeber. Doch danach gelang der Bayer-Elf nicht viel. Es dauerte bis zur 79. Minute, bis Lars Bender das zweite Tor für die überlegenen Hausherren erzielte. Bis dahin hatte Leverkusen eine Vielzahl von Torchancen, die zum Teil stümperhaft ungenutzt blieben. Den Schlusspunkt setzte Lucas Alario mit einem verwandelten Foulelfmeter (89.).

Fortuna nur im ersten Spielabschnitt gleichwertig

Düsseldorf spielte in der ersten Hälfte lange Zeit geschickt mit. Aus einer gut sortierten Defensive setzten die Gäste vereinzelt Konter. Doch ein Torerfolg blieb aus.

Für Bayer 04 Leverkusen geht es am 20. Spieltag zu 1899 Hoffenheim (Samstag, 01.02.2020, 15.30 Uhr). Düsseldorf empfängt parallel Eintracht Frankfurt in der heimischen Arena.

Thema in: Sportschau Bundesliga am Sonntag, WDR Fernsehen, Sonntag, 26.01.2020, 21.45 Uhr

Quelle: wdr.de