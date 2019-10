Bei einer Demonstration von rund 350 Kurden gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien ist es gestern Abend zu Auschreitungen gekommen.

Bei einer Demonstration von rund 350 überwiegend kurdischen Teilnehmern gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien ist es am Montagabend (14.10.2019) in Herne zu Ausschreitungen gekommen.

Aufgeheizte Stimmung

In der Innenstadt wurden ein Kiosk und ein türkisches Café angegriffen. Die Stimmung bei dem Protestzug war laut Polizei schon sehr früh recht aufgeheizt. Es kam zu Provokationen und Rangeleien. Aus einem türkischen Café soll laut Polizeiangaben eine Flasche in Richtung der Versammlungsteilnehmer geworfen worden sein. An einem Kiosk eskalierte es dann. Den stürmten mehrere Kurden und verletzten zwei Personen.

Scheiben eingeschlagen - Möbel zertrümmert

Gleiches Szenario dann später in einem türkischen Café: Dort wurden Scheiben eingeschlagen und Möbel zertrümmert. Eine Person des türkischen Vereins, der das Café betreibt, wurde verletzt - ebenso auch ein Polizist. Mehrere Menschen mussten ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun gegen zahlreiche Demonstrationsteilnehmer und wertet Videos aus, die die Ausschreitungen in sozialen Medien zeigen.

Eine zeitgleiche Kurden-Demonstration in Bochum mit mehreren hundert Teilnehmern verlief dagegen friedlich.

