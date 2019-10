Polizei-Großeinsatz in NRW Kurden-Demo in Köln gestartet

Proteste gegen die türkische Militäroffensive: Die Polizei erwartet für Samstag in Köln 20.000 Demonstranten - und will bei Provokationen niederschwellig eingreifen.

Als Reaktion auf die türkische Offensive gegen Kurden in Nordsyrien ist in Köln am Samstagvormittag (19.10.2019) eine Großdemo gestartet. Die Polizei rechnet mit mindestens 20.000 Menschen. Bei Provokationen oder Gewalt will die Polizei niederschwellig eingreifen.

Vorbereitungen am Samstagmorgen.

Die Demo dauert offiziell von 11 bis 17 Uhr. Erst kurz vor Beginn gab die Polizei bekannt: Die Veranstaltung darf stattfinden. Am Freitag hieß es noch, ein Verbot werde geprüft. Grund dafür waren konkrete Anhaltspunkte der Polizei, dass mehrere Tausend gewaltbereite Menschen teilnehmen wollen.

Angemeldet wurde die Kölner Demo vom Aktionsbündnis gegen Rechts und der Interventionistischen Linken. Es nehmen aber nicht nur Kurden teil, sondern auch Deutsche und nicht kurdische Türken. Die Polizei ist auf Gegendemonstranten aus dem türkisch-nationalistischen Milieu gefasst.

Mehrere Hundertschaften und Wasserwerfer sind im Einsatz. Die Polizei kündigte an, niederschwellig einzuschreiten, das gelte sowohl für Gewaltdelikte als auch für Provokationen – zum Beispiel, wenn PKK-Symbole gezeigt werden.

Einschränkungen in Köln

Die Kölner Polizei geht "von erheblichen Einschränkungen" durch die Demo aus. Auch die KVB kündigt "massive Einschränkungen" für mehrere Stadtbahn- und Buslinien an.

Die Demonstrationszüge in Köln.

Zwei Demonstrationswege in Köln

Vom Chlodwigplatz führt ein Aufzug über Severinstraße, Blaubach, Rothgerberbach, Neue Weyerstraße, Barbarossaplatz, Hohenstaufenring, Habsburger Ring zum Hohenzollernring. Der zweite Aufzug geht vom Ebertplatz über Hansaring, Kaiser-Wilhelm-Ring, Bismarckstraße, Moltkestraße, Aachener Straße. Er endet ebenfalls am Hohenzollernring, dem Ort der Abschlusskundgebung.

Bisherige Demo-Bilanz in NRW

Die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien "besitzt ein hohes Emotionalisierungs- und Mobilisierungspotential", heißt es aus dem NRW-Innenministerium. Seit dem Beginn (07.10.2019) habe es in NRW über 100 Veranstaltungen mit mehreren Zehntausend Teilnehmern gegeben. Dabei hat es mehrere Verletzte gegeben, in Herne kam es zu Ausschreitungen.

Wolfsgruß der rechtsextremen türkischen "Grauen Wölfe".

Wolfsgruß und PKK-Fahnen

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen etliche Strafverfahren eingeleitet, weil auf den Demonstrationen verbotene Symbole gezeigt wurden. Dazu gehören Fahnen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und Bilder ihres inhaftierten Gründers Abdullah Öcalan.



Aber auch der "Wolfsgruß" der rechtsextremen türkischen "Grauen Wölfe", der Ülkücü-Bewegung, wurde wiederholt gezeigt. PKK und Graue Wölfe werden vom Verfassungsschutz beobachtet.

Vorsorge der Veranstalter

Eine Sprecherin der Kölner Veranstalter kündigte an, dass bei der Kundgebung am Samstag in Köln die Demonstrierenden über Lautsprecher aufgefordert werden, auf Provokationen nicht einzugehen.

Quelle: wdr.de