Die Mutter des Hauptverdächtigen im Fall des Kindesmissbrauchs in Münster ist nach WDR-Recherchen Erzieherin. Sie soll in einer Kita in Münster arbeiten. Ermittelt wird aber nur in ihrem privaten Umfeld.

Entsetzen im Stadtteil groß

Das Entsetzen im Stadtteil Kinderhaus groß. Fußgänger, die am Wochenende an der idyllisch gelegenen Gartenlaube - dem mutmaßlichen Haupttatort - vorbei spazieren, sind schockiert darüber, was sich hier abgespielt haben soll.

Gepflegte Kleingartenanlage

"Erbärmlich und eklig", sagt ein Passant. Ein anderer ist den Tränen nahe. Er wohnt in Sichtweite und hat selbst Kinder. Dass hier in einer Gartenlaube der gepflegten Anlage systematisch Kinder von mehreren Männern vergewaltigt wurden - für alle unfassbar.

Streng gesichert: In der Gartenlaube befanden sich Videokameras und professionelle Technik

Kaum Kontakt zu anderen Vereinsmitgliedern

Die anderen Kleingärtner halten sich bedeckt. Die Mutter des Hauptverdächtigen, die sich auch in U-Haft befindet, hatte nach Aussage der meisten hier kaum Kontakt zu den anderen im Verein. Ihr Sohn und dessen 10-jähriger Stiefsohn, der als Hauptopfer gilt, hatten demnach noch weniger mit den anderen Kleingärtnern zu tun.

Internetzugang für alle installiert

Einen Gefallen hat der mutmaßliche Kinderschänder, ein IT-Experte, aber allen anderen getan - vielleicht um sich selbst so einen besseren Internetzugang zu verschaffen: Er hat W-Lan für die Anlage installiert. Die Antenne steht ganz in der Nähe der Gartenlaube seiner Mutter. Die ist vollgestopft mit Technik, dort wurden unzählige kinderpornografische Filme aufgenommen, die über das Darknet angeboten wurden.

Quelle: wdr.de