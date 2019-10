Bei einer Hausdurchsuchung in Bergisch-Gladbach hat die Polizei umfangreiches kinderpornografisches Material gefunden. Ein Mann wurde verhaftet, bestätigte ein Sprecher.

Ein Mann ist in der vergangenen Woche in Bergisch-Gladbach festgenommen worden, nachdem bei ihm umfangreiches kinderpornografisches Material gefunden wurde. Wie der WDR erfuhr, hat die Polizei Tausende von Fotos und Videos von Kindern gefunden.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Der Sprecher der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis, Richard Barz, bestätigte am Mittwoch (30.10.2019), dass das Material mit konkreten Hinweisen auf sexuellen Missbrauch bei einer Durchsuchung gefunden wurde. Der Mann sei am nächsten Tag in Untersuchungshaft gekommen.

Riesigen Datenmengen

Der Polizei zufolge wurden riesige Datenmengen auf Festplatten entdeckt, bei denen es sich vermutlich um Kinderpornografie handelt. Die Datenmenge sei so groß, dass die Polizei künstliche Intelligenz für die Auswertung einsetzen will.

Hinweise auf Missbrauch vor der Kamera

Wie die Polizei weiter erklärte, gebe es Hinweise darauf, dass in dem Haus Kinder missbraucht und dabei Videos und Fotos aufgenommen wurden. Außerdem gab es wohl mehrere Tatorte. Die zuständigen Polizeibehörden hätten ihrerseits Durchsuchungen bei zwei Tatverdächtigen im Raum Wiesbaden und am Niederrhein vorgenommen. Dort habe es auch mehrere Festnahmen gegeben.

Weitere Details soll es am Donnerstag geben.

Quelle: wdr.de