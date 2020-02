Nordrhein-Westfalen Rosenmontagszüge mit Mottowagen zu Hanau

Der rheinische Straßenkarneval erreicht am Rosenmontag seinen Höhepunkt. Doch in den nordrhein-westfälischen Hochburgen wird nicht nur ausgelassen gefeiert, sondern auch der Opfer des Anschlags von Hanau gedacht.

"Aus Worten werden Taten", steht auf dem Mottowagen, den Jacques Tilly für den Düsseldorfer Rosenmontagszug gebaut hat. Darunter: "NSU +++ W. Lübcke +++ Halle +++ Hanau". Im Mund eine Waffe mit dem Wort "Rassismus". Der Wagen ist eine Reaktion auf den rassistisch motivierten Anschlag in Hanau. Auch in Köln fährt ein entsprechender Mottowagen mit.

Nach zahlreichen Zugabsagen am Tulpensonntag sollen die Rosenmontagszüge (24.02.2020) in den Karnevalshochburgen wie geplant stattfinden. "Von unserer Seite ist für morgen alles in Ordnung, so dass wir - Stand jetzt - gar keine Änderungen vornehmen müssen", sagte Holger Kirsch, Zugleiter des Kölner Rosenmontagszuges am Sonntag (23.02.2020). Auch das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) rechnet mit keinen Einschränkungen. Gleiches gilt für die Rosenmontagszüge in Aachen und Bonn.

D'r Zoch kütt - d'r Rähn hoffentlich nit.

Rosenmontag soll ein besserer Tag für Jecken werden: "In Köln gibt es kompakte Wolken, ab und zu Regen, auch mal Sonne und es wird windig bei milden 14 Grad", heißt es aus dem WDR-Wetterstudio. In Düsseldorf ist die Lage bei 13 Grad ähnlich. Der Wind soll deutlich abflauen.

Mit einem Wagen wird im Kölner Rosenmontagszug der Opfer von Hanau gedacht

Aktueller Wagen zum Anschlag von Hanau in Köln

In Köln werden mehr als eine Million Jecken den Zugweg säumen. Der Zug startet um 10 Uhr am Chlodwigplatz. 12.000 Teilnehmer lassen 300 Tonnen Süßigkeiten auf die Narren regnen. Höhepunkt sind die Wagen des Dreigestirns am Ende des Zochs. Ein neuer Wagen thematisiert den rassistisch motivierten Anschlag von Hanau. Das ganze Wochenende wurde an dem Wagen gearbeitet, der den weinenden Kölner Dom zeigt, dessen Domspitzen herunter hängen. Er hält ein Herz in der Hand und darunter liegt eine rote Pappnase. Auf dem Herz steht in Anlehnung an das Motto des Rosenmontagszuges: "uns Hätz schleiht för Hanau", unser Herz schlägt für Hanau.

Düsseldorfer Zugweg leicht geändert

In Düsseldorf startet der Zoch um 12.14 Uhr an der Corneliusstraße. Er endet an der Friedrichstraße. Mindestens 600.000 Besucher werden erwartet. Wie in Köln sind etwa 12.000 Teilnehmer am Start. Statt am Breidenbacher Hof zieht er nun am Parkhotel vorbei, um in der City die Einfahrt des Kö-Bogen-Tunnels zur Altstadt freizuhalten.

Erstmals fährt der Wagen des Prinzenpaars am Ende des Zochs. Das CC will so verhindern, dass sich die Rathaustribüne, die im Fokus der Fernsehkameras steht, vorzeitig leert.

Mit jecken Keulen bewehrte Männer bewachen lachend die Halle, in der die politischen Wagen versteckt sind.

Geheimniskrämerei um Mottowagen

Das Markenzeichen des Düsseldorfer Rosenmontagszugs sind die politischen Mottowagen. Sie machen weltweit Schlagzeilen und werden bis zum Zugstart geheim gehalten. Bewacht von Sicherheitspersonal sind sie in einem abgesperrten Bereich an der Wagenbauhalle gut versteckt.



Der Grund: Das CC und Wagenbauer Jacques Tilly wollen öffentliche Diskussionen und Androhungen einstweiliger Verfügungen im Vorfeld verhindern, die es immer wieder mal gab.

Hanau: Kein Wagen zum Lachen

Verraten werden durfte vorher nur: Der Anschlag von Hanau werde beim Düsseldorfer Zug - und auch beim Kölner - ein Thema sein. Tilly dazu: "Es wird kein Wagen, über den man lachen kann, aber es wird ein Statement der Narren sein."

Tausende Polizisten im Einsatz

An den Sicherheitskonzepten für die Rosenmontagszüge hat sich laut Kölner Festkomitee und Düsseldorfer CC nach dem Anschlag von Hanau nichts geändert. Die Polizei ist aber entsprechend sensibilisiert. Allein in Köln sind etwa 2.000 Polizisten und rund 2.100 Sicherheitspersonen im Einsatz.

Quelle: wdr.de