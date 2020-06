Rund um und im Hambacher Forst ist heute Morgen ein Großeinsatz der Polizei gestartet. Die Beamten wollen dort vor allem Barrikaden von Umweltaktivisten weggeräumen.

Rund um und im Hambacher Forst ist am Dienstagmorgen (23.06.2020) ein Großeinsatz der Polizei gestartet. Die Beamten wollen dort Bodenbarrikaden von Umweltaktivisten weggeräumen. Dabei geht es vor allem um zwei so genannte Tripods, das sind dreibeinige Holzgestelle in großer Höhe.

Hundertschaft räumt Barrikaden

Polizei verfolgt Straftaten

Die Polizei verfolgt mit ihrem Einsatz zwei Ziele: Zum einen sollen Wege freigeräumt werden, auch für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge. Zum anderen sollen Straftäter aus dem linksextremistischen Spektrum ausfindig gemacht werden.

Erst am Wochenende wurde ein Sicherungskasten einer RWE-Pumpstation von Unbekannten in Brand gesetzt. Solche Straftaten müssten aufhören, sagte der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach dem WDR. Er setzt auf konsequente Strafverfolgung.

Baumhäuser werden am Dienstag nicht geräumt, betont die Polizei. In dem Wald halten sich nach Polizeiangaben immer noch etwa 100 Waldbesetzer auf.

Quelle: wdr.de