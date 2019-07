Die Fridays for Future-Bewegung wird in Köln ab heute bis Freitag in den Schulstreik treten. Das Motto: "Wenn Freitage nicht reichen, streiken wir die ganze Woche!".

Die Fridays for Future-Bewegung wird in Köln ab Montag (08.07.2019) für fünf Tage in den Schulstreik treten. Das Motto: "Wenn Freitage nicht reichen, streiken wir die ganze Woche!".

Es fehle weiterhin an Handlungsbereitschaft in der Politik, die konkreten Forderungen umzusetzen und die Klimakrise endlich Ernst zu nehmen, sagen die Organisatoren.

Die ersten Schüler sind bereits auf dem Bahnhofsvorplatz zusammengekommen

Über Nacht campieren

Pauline Brünger, Mitorganisatorin des Protest in Köln, glaubt, dass die Beteiligung über die Woche sehr unterschiedlich sein wird. Ab Dienstag wollen die Schüler vor dem historischen Rathaus in der Kölner Innenstadt auch über Nacht campieren. Dazu erwartet sie rund 50 Mitstreiter.

An den verschiedenen Tagen hofft sie auf die Teilnahme von bis zu 1.000 Schülern. Zum Beispiel am Dienstagnachmittag, wenn die Fridays for Future-Bewegung die Kölner Ratssitzung mit Aktionen begleiten will. An dem Tag will der Rat den Klimanotstand für Köln ausrufen.

Geldbußen für schwänzende Schüler

Der Protest der Schüler trifft bei der Kölner Bezirksregierung auf wenig Gegenliebe. Deren Sprecher Dirk Schneemann stellt klar, dass im Extremfall auch Geldbußen gegen schwänzende Schüler verhängt werden können.

Andererseits läuft in den Schulen der Stadt in der letzten Woche vor den Sommerferien nicht mehr allzu viel. Die Zeugnis-Konferenzen sind vorbei. In vielen Schulen gibt es Projekttage. Da ist es sogar möglich, die Beteiligung am Protest schulisch zu begründen.

Das ist auch für Schulleiterin Beate Kundoch ein Ansatz. Die Direktorin des Gymnasiums in Köln-Pesch sagt, am Dienstag gebe es einen Projekttag zum Klimaschutz. Da sei es möglich, dass Schüler sich vor Ort bei den Protesten informieren.

Protestcamp erst nach CSD-Abbau

Die einwöchigen Proteste beginnen am Montag zunächst auf dem Bahnhofsvorplatz. Das ist das Ergebnis der Kooperationsgespräche mit der Polizei. Vor dem Rathaus ist der Aufbau des Protestcamps erst am Dienstag möglich, weil dort erst noch die Stände des CSD abgebaut werden müssen.

Quelle: wdr.de