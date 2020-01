In Dortmund wird die große Evakuierungsaktion fortgesetzt, damit mögliche Bomben entschärft werden können. Mehr als 13.000 Menschen mussten bis heute Morgen ihre Wohnungen verlassen.

In Dortmund wird die große Evakuierungsaktion fortgesetzt, damit mögliche Bomben entschärft werden können. Mehr als 13.000 Menschen mussten bis 08:00 Uhr am Sonntagmorgen (12.01.2020) ihre Wohnungen verlassen.

Polizei und Ordnungsamt kontrollieren jetzt, ob sich wirklich niemand mehr im abgesperrten Bereich befindet. Erst danach kann untersucht werden, ob wirklich Blindgänger in dem Viertel liegen. Verdächtige Metallgegenstände waren auf Luftbildaufnahmen entdeckt worden.

Sollten die verdächtigen Gegenstände tatsächlich Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg sein, sollen sie am frühen Nachmittag entschärft werden. Die mutmaßlichen Bomben liegen unter einer viel befahrenen Straße und in einem Klinikviertel.

Evakuierung der Krankenhäuser am Samstag

Aus den Krankenhäusern sind bereits am Samstag etwa 100 Menschen verlegt worden. Intensivpatienten des Dortmunder Klinikums wurden in sichere Bereiche der Klinik gebracht, mussten das Gelände also nicht verlassen.

Sollte entschärft werden müssen, werden Teile der Dortmunder Innenstadt gesperrt, einige regionale Bahnen fahren dann nicht mehr, der Fernverkehr wird umgeleitet. Autobahnen sind nicht betroffen. Damit die evakuierten Bürger sich nicht langweilen müssen, gewähren etwa der Zoo, der Westfalenpark und das Südbad freien Entritt.

Fünf Entschärfer-Teams im Einsatz

Es ist nicht absehbar, wann die Menschen wieder zurück in ihre Wohnungen können. Das hängt davon ab, wie schnell das Gebiet geräumt werden kann und was gefunden wird. Alleine am Johannes-Hosptal müssen die Sprengstoffexperten am Sonntag neun Verdachtspunkte überprüfen.

Endgültige Sicherheit gibt es erst, wenn die Bereiche aufgegraben sind. Insgesamt fünf Entschärfer-Teams werden am Sonntag zeitgleich im Einsatz sein.

Sondersendung im WDR und auf WDR.de

Das WDR-Fernsehen bringt dazu am Sonntag um 17.30 Uhr eine 45-minütige Sondersendung, im Livestream auch auf WDR.de zu sehen. Außerdem berichtet WDR 2 zur halben Stunde in kurzen Sonderausgaben der Nachrichten.

Unter www.entschaerfung.dortmund.de gibt es weitere Informationen zur Evakuierung und den Maßnahmen.

