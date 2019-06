Der Polizei-Einsatz gegen Klimaschützer im rheinischen Braunkohlerevier ging auch am Sonntag weiter. Kohlegegner hielten bis zum Morgen Schienen und die Kohlegrube besetzt.

Die Polizei hat am Sonntagmorgen (23.06.2019) nach eigenen Angaben die Räumung des Braunkohletagebaus Garzweiler beendet. Alle Demonstranten, die das Gelände am Samstag gestürmt hatten, seien mittlerweile herausgetragen worden oder freiwillig gegangen, sagte eine Sprecherin der Polizei Aachen.

Eine Sprecherin der Organisation "Ende Gelände" sagte dagegen, an schwer zugänglichen Stellen im Tagebaugelände hielten sich noch Demonstranten auf, ihre Zahl liege im "niedrigen zweistelligen Bereich".

Mehrere Hundert Klimaschützer, darunter viele vom Bündnis "Ende Gelände", hatten am Samstag die Abbaugelände in Garzweiler und Jackerath bei Aachen gestürmt, in diesem Bereich Bahnstrecken besetzt, Bagger zum Stillstand gebracht und für eine Unterbrechung des Betriebsablaufs gesorgt.

Gleise der Kohlebahn über Nacht besetzt

Die Gleise zwischen den Kraftwerken Neurath und Niederaussem waren am Sonntagmorgen noch von hunderten Demonstranten blockiert. Somit waren die beiden Kraftwerke Neurath und Niederaußem zwei Tage lang vom Kohlenachschub abgeschnitten. RWE soll mittlerweile Strafanzeige gestellt haben, weil die Demonstranten Züge aufgehalten haben.

Klimaproteste im Rheinischen Tagebau gingen am Sonntagmorgen (23.06.2019) weiter. Am Samstag hatten hunderte Demonstranten den Tagebau gestürmt.

Acht Polizisten verletzt

Bei den Zusammenstößen zwischen Polizisten und Aktivsten sollen nach Angabe der Behörden acht Beamte verletzt worden sein. Angaben über mögliche verletzte Demonstranten gab es bis zum Mittag noch nicht. Das Bündnis "Ende Gelände" wirft der Polizei aber teils gewaltätiges Handeln vor. Demonstranten seien geschlagen worden. Die Polizei kündigte an, sich zu den Vorwürfen äußern zu wollen.

Friedliche Proteste am Samstag

Tausende Demonstranten hatten sich auch am Samstag (22.96.2019) beim Tagebau Garzweiler versammelt, um gegen den Abriss der Dörfer zu protestieren, die den Braunkohlebaggern weichen sollen. Der überwiegende Teil brachte seinen Protest für Klima und gegen Kohle friedlich zum Ausdruck: durch gemeinsames Auftreten, Marschieren und Sitzen oder durch Sprechchöre.

Ebenfalls mehrere tausend Jugendliche der "Fridays for Future"-Bewegung liefen durch die Dörfer. Gemeinsam mit Familien und älteren Menschen zogen sie in einem langen Marsch entlang der Tagebaugrenze durch Wiesen und Felder. Auch der BUND, Greenpeace und andere Umweltorganisationen beteiligten sich an den friedlichen Protesten.

Bereits am Vortag hatten zehntausende Jugendliche in Aachen beim Internationalen Streiktag der Schüler-Protest-Bewegung "Fridays for Future" mehr Klimaschutz gefordert.

Quelle: wdr.de