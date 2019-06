Tausende Klimaschützer haben am Tagebau Garzweiler gegen einen Abriss der Dörfer protestiert, die dem Abbau der Braunkohle weichen sollen. Einige Aktivisten drangen in die Grube vor.

Es war ein breiter, bunter Protest vieler unterschiedlicher Menschen: Tausende hatten sich am Samstag (22.96.2019) rund um den Tagebau Garzweiler versammelt, um gegen den Abriss der Dörfer zu protestiert, die den Braunkohlebaggern weichen sollen.

Der überwiegende Teil brachte seinen Protest für Klima und gegen Kohle friedlich zum Ausdruck: durch gemeinsames Auftreten, Marschieren und Sitzen oder durch Sprechchöre.

Symbolische Schutzblockade für bedrohtes Dorf

Mit dem Bündnis "Alle Dörfer bleiben" waren Betroffene aus dem unmittelbaren Braunkohlerevier gekommen. Nach eigenen Angaben 6.000 Menschen setzen sich als symbolische Blockade zwischen den Tagebau Garzweiler und das von ihm bedrohte Dorf Keyenberg.

1/10 Bunter Protest gegen Garzweiler Vollbild Um diese Dörfer geht es - die Heimat vieler Menschen im Braunkohlegebiet rund um Garzweiler. Viele von ihnen sind längst den Baggern gewichen, einigen soll dieses Schicksal noch bevorstehen. Unter den Demonstrierenden am Samstag: "Alle Dörfer bleiben", ein Bündnis von Betroffenen aus den Braunkohlerevieren, die sich gegen ihre Zwangsumsiedlung wehren.

Ebenfalls mehrere Tausend Jugendliche der "Fridays for Future"-Bewegung liefen durch die Dörfer. Gemeinsam mit Familien und älteren Menschen zogen sie in einem langen Marsch entlang der Tagebaugrenze durch Wiesen und Felder. Auch der BUND, Greenpeace und andere Umweltorganisationen beteiligten sich an den friedlichen Protesten.

Bereits am Vortag hatten zehntausende Jugendliche in Aachen beim Internationalen Streiktag der Schüler-Protest-Bewegung "Fridays for Future" mehr Klimaschutz gefordert.

Rauer ging es zu, als Kohlegegner des Aktionsbündnisses "Ende Gelände" eine Polizeikette durchbrachen und in die Grube des Tagebaus eindrangen.

Die Behörden teilten in einer ersten Zwischenbilanz am Samstagabend mit, "dass acht Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte" verletzt worden seien. Eine WDR-Reporterin beobachtete, wie die Polizei Schlagstöcke einsetzte und mit Faustschlägen gegen Demonstranten vorging.

Am Abend saßen in der Grube nach Angaben der Polizei etwa 2.000, von den Beamten eingekesselte Aktivisten. Sie sollten abgeführt werden. Die Räumung wird aber wohl bis in die Nacht dauern.

Bereits am Nachmittag hatte "Ende Gelände" nach Angaben der Polizei die Gleise der Hambach-Bahn blockiert. Sie transportiert normalerweise die Kohle aus der Grube ab. Am Abend zogen sich die Aktivisten freiwillig zurück.

Immer noch besetzt sind die Gleise der Nord-Süd-Bahn, die die Kraftwerke Neurath und Niederaußem mit Kohle versorgen. Hier harren etwa 800 Braunkohlegegner seit Freitagabend aus und wollen bis Sonntagmorgen durchhalten.

Versuchte Gefangenenbefreiung

Bei der Feststellung der Personalien einiger Demonstranten im Tagebau Jackerath soll es laut Polizei zu versuchten Gefangenenbefreiungen gekommen sein. Dies sei eine Straftat, so die Polizei.

Rückblick: Die Proteste am Freitag

Quelle: wdr.de