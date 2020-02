Etwa 150 Umweltaktivisten sind auf das Gelände des Steinkohlekraftwerks in Datteln eingedrungen. Sie haben einen Kohlebagger besetzt.

"Exit Coal – enter future" steht auf dem Transparent, das die Aktivisten auf dem Kohlebagger aufgespannt haben. Frei übersetzt: raus aus der Kohle, rein in die Zukunft. Nach Angaben des Bündnisses "Ende Gelände" sind am frühen Sonntagmorgen (02.02.2020) etwa 150 Kohle-Gegner auf das Areal des Kohlekraftwerks Datten 4 gelangt und haben einen Bagger besetzt.

Polizei setzt Hubschrauber bei Datteln ein

Mit der Aktion protestieren die Besetzer gegen das Kohlegesetz der Bundesregierung, das vorsieht, dass der lange umstrittene Kraftwerksneubau in Datteln in diesem Jahr noch in Betrieb genommen wird.

Die Polizei setzt Hubschrauber ein, um sich einen Überblick von der Lage zu machen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Aktivisten ein Werkstor in Datteln aufgebrochen, um auf das Gelände zu kommen.

Protest unter Beobachtung

Erst vor gut einer Woche hatten Klimaschützer vor dem Kraftwerk demonstriert. Demonstrationen, Klagen, Werksblockaden und Tagebauerstürmungen - ein Vorgehen, das erfolgreich und umstritten ist. In NRW wirft deshalb der Verfassungsschutz ein Auge auf die Kohlegegner.

Quelle: wdr.de