Nach 3:3 gegen Paderborn Trainer Favre wackelt beim BVB

Statt der geplanten Wiedergutmachung für die Pleite beim FC Bayern zeigte sich Borussia Dortmund beim 3:3 gegen Paderborn zeitweise in desolatem Zustand. Diskussionen über Trainer Favre sind in vollem Gange.

Bis tief in die Nacht auf Samstag (23.11.2019) tagte die Führung von Borussia Dortmund um Sportdirektor Michael Zorc und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Zuvor hatte sich der BVB beim 3:3 (0:3) gegen das Bundesliga-Schlusslicht SC Paderborn am Freitagabend erneut desolat präsentiert.

Bei den Beratungen der Klubführung ging es wohl speziell um die Zukunft von Trainer Lucien Favre, der am Samstag wie das Team zum nicht-öffentlichen Training erschien, bei dem es "viel Analyse" gegeben habe, wie der Verein mitteilte. Favre steht beim BVB nun mehr denn je infrage.

Das erste kurze Statement von Zorc nach dem Schlusspfiff des denkwürdigen Heimspiels ließ Raum für Spekulationen über eine Trennung: "Ich bitte um Verständnis, dass ich heute nicht viel sage. Bis auf die Tatsache, dass die erste Halbzeit indiskutabel war und wir uns bei den Zuschauern entschuldigen müssen. Morgen ist auch noch ein Tag."

Nicht auszuschließen, dass sich die BVB-Spitze noch vor der Jahreshauptversammlung am Sonntag zu Favres Zukunft äußert. Denn die geplante Rehabilitation für das 0:4 in München am 9. November schlug mächtig fehl. Vor allem die erste Halbzeit gegen den SCP mit drei Gegentoren glich einem Offenbarungseid. "Man hat sich richtig geschämt. So dürfen wir nie, nie wieder auftreten", sagte Kapitän Marco Reus.

Selbst die Tore von Jadon Sancho (47.), Axel Witsel (84.) und Reus (90.+2) zum glücklichen Remis konnten die Fans nicht besänftigen. Mit lauten Pfiffen und vereinzelten "Favre-raus"-Rufen bekundeten sie ihren Unmut.

Die Gründe für die Talfahrt des selbsterklärten Titelaspiranten sieht Abwehrchef Mats Hummels jedoch nicht bei Favre: "Ich würde mal ganz deutlich sagen, dass das nichts mit der Trainerposition zu tun hat, wenn wir einfach ohne Druck die Bälle herschenken." Und Reus sagte: "Der Trainer stellt uns immer gut ein, aber wir bekommen es nicht auf den Platz."

Favre selbst war niedergeschlagen. "Das kann nicht so weitergehen", sagte der Schweizer. Er glaubt offenbar noch an einen Verbleib beim BVB: "Ich versuche weiter, positiv zu denken."

Dem Coach gehen allmählich die Argumente aus. Trotz der Kader-Investitionen von 130 Millionen Euro im Sommer hat sich der Vizemeister eher zurückentwickelt. Zumindest der Zeitplan spricht für Favres vorläufigen Verbleib. Schließlich steht schon am Mittwoch das nächste Spiel an - beim FC Barcelona.

Nach Informationen von "Bild" und "Sport-Bild" wird Favre die Mannschaft bei diesem Spiel betreuen. Es solle sein "Schicksalsspiel" sein.

