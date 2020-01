Mehr als 13.000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen - die Evakuierung für die Bombenentschärfung im Dortmunder Klinikviertel ist eine der größten der Nachkriegszeit.

In diesem Liveticker informieren wir Sie am Sonntag (12.01.2020) über die große Bombenentschärfung im Dortmunder Klinikviertel. Mehr Infos hier:

Zoo-Besucher bei Evakuierung

12:12 Uhr - Damit sich die betroffenen Anwohner die Zeit vertreiben können, kommen sie heute unter anderem kostenlos in den Zoo. 200 - 300 Menschen haben das Angebot wahrgenommen, so der Zoo. Darunter auch Julia Erdmann mit ihren Kindern Edda und Emil.

Sammelstelle in Scharnhorst

11:39 Uhr - Rund 150 Menschen sind jetzt in der Gesamtschule Scharnhorst. Viele sind älter und nicht gut zu Fuß. Dr. Clemens Dobis, Landesarzt der Johanniter-Unfallhilfe (re.) und Andreas Ponscheck vom Rettungsdienst der Johanniter betreuen sie. Die beiden gehen davon aus, dass es bei dieser Zahl in etwa bleiben wird. Platz ist hier für fast 10 Mal so viele Menschen.

11:12 Uhr - Ab 12 Uhr wird der Bahnverkehr in Dortmund größtenteils eingestellt und Züge umgeleitet. Infos dazu gibt es hier:

10:52 Uhr - Auch Oberbürgermeister Ullrich Sierau ist vor Ort.

10:36 Uhr - Die Stadt bestätigt, dass sich zwei Verdachtspunkte bestätigt haben. Dort müssen Blindgänger entschärft werden. Die Suche nach weiteren Bomben geht weiter.

Sammelstelle in Scharnhorst

10:17 Uhr - Mittlerweile füllt sich die Sammelstelle in Scharnhorst. Etwa 70 Menschen haben den Weg hierher gefunden. Platz ist für 1300. Die Retter gehen aber davon aus, dass viele Menschen bei Familie oder Freunden unterkommen - oder die Zeit anderweitig nutzen.

HBF Dortmund Haupteingang gesperrt

09:56 Uhr - Am Dortmunder Hauptbahnhof ist der Haupteingang ebenfalls gesperrt. Wenn später die Entschärfung beginnt, wird der Zugverkehr komplett eingestellt.

09:45 Uhr - Wie ist die Lage im Evakuierungsgebiet? WDR-Reporter Peter Fischer ist mit dem Ordnungsamt unterwegs.

Einsatzzentrale auf dem Friedensplatz am Dortmunder Rathaus

09:25 Uhr - Der Einsatz wird hier vom Friedensplatz vor dem Rathaus aus koordiniert.

Große Bombenentschärfung im Dortmunder Klinikviertel

09:12 Uhr - An allen Außengrenzen der Sperrzone sind seit Punkt 8 Uhr Mitarbeiter des Tiefbauamtes der Stadt Dortmund postiert und passen auf, dass keiner mehr ins Evakuierungsgebiet hinein geht.

Frühstück im Brückentreff bei der Evakuierungsaktion

09:03 Uhr - Auch die Obdachloseneinrichtung "Gast-Haus" musste geräumt werden. Vorher wurden dort noch viele Brötchen geschmiert und Lunchpakete gepackt. Im Tagesaufenthalt "Brückentreff" gibt es Frühstück.

Container sollen vor Explosion schützen

08:45 Uhr - Wir hoffen alle, dass diese Container nicht gebraucht werden. Sie sollen im Ernstfall die Explosion auffangen.

Ordnungsamt kontrolliert die Evakuierungszone

08:35 Uhr - Das Ordnungsamt ist - wie hier auf der Lindemannstraße - schon unterwegs und kontrolliert, ob auch wirklich alle Wohnungen leer sind.

Shuttlebus bei der Bombenentschärfung im Klinikviertel

08:25 Uhr - Zur Sammelstelle kommen Anwohner auch mit Shuttlebussen.

Sammelstelle Gesamtschule Scharnhorst

08:20 Uhr - Wer seine Wohnung heute verlassen muss, kann zur Gesamtschule Scharnhorst kommen. Hier werden Anwohner versorgt, bis die Sperrungen wieder aufgehoben sind. Noch warten die Helfer aber auf Anwohner.

08:00 Uhr - Jetzt geht's also los. Die Evakuierungszone ist abgeriegelt. Betroffene Anwohner müssen spätestens jetzt aus ihren Wohnungen sein. Polizei und Ordnungsamt beginnen mit ihren Kontrollgängen durch die gesperrten Straßen.

07:30 Uhr - In einer halben Stunde schließen die Sperrstellen an der Evakuierungszone. Anwohner sollen bis dann ihre Wohnungen verlassen haben. Bereits seit Freitagnachmittag gibt es in einigen Straßen im Klinikviertel Parkverbote. Bei der Verlegung von Patienten aus den betroffenen Kliniken sollten keine Autos im Weg stehen. Laut Stadt hat dieser Teil auch schon gut geklappt. Trotzdem mussten 15 Autos abgeschleppt werden.

