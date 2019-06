Polizeibeamte haben die Landesgeschäftsstelle der NRW-AfD durchsucht. Offenbar geht es um Details in der Spendenaffäre. Parteimitglieder sprechen von "Einvernehmlichkeit".

Von Christoph Ullrich

Die Landesgeschäftsstelle der Landes-AfD wurde am Dienstag (25.06.2019) von Polizeibeamten durchsucht. Offenbar geht es um Details in der Parteispendenaffäre. Aus Kreisen des AfD-Vorstandes war von einer einvernehmlichen Durchsuchung die Rede, die "unspektakulär" verlaufen sein soll.

Datenträger und Akten im Fokus

Nach WDR-Informationen sollen Datenträger mitgenommen worden sein. Außerdem, so die Quelle, verlangten die Beamten Akteneinsicht. Zuständig für die Durchsuchung soll die Staatsanwaltschaft Essen sein.

Eine Behördensprecherin wollte den Vorgang zunächst nicht bestätigen. Sie verwies auf weitere Informationen im Lauf des Dienstagnachmittags (25.06.2019).

Offenbar Zusammenhang zur Spendenaffäre

Die AfD bestätigte inzwischen die Durchsuchung. „Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen unbekannt im Verdacht eines zwei Jahre zurück liegenden Verstoßes gegen das Parteiengesetz, sagte AfD-Landessprecher Thomas Röckemann dem WDR. "Zum konkreten Tatvorwurf und gegen welche Person oder Personen sich der Verdacht richtet, lässt sich im Augenblick also nichts sagen und an Mutmaßungen sollte man sich nicht beteiligen, so Röckemann weiter. Man werde sich nun Akteneinsicht verschaffen.

Die NRW-AfD steht im Mittelpunkt der aktuellen Spendenaffäre. Sie soll im Landtagswahlkampf Unterstützung einer Firma aus der Schweiz gehabt haben, die zum Beispiel kostenlos Plakate für den Essener AfD-Politiker Guido Reil hergestellt haben soll.

Die Bundestagsverwaltung sah darin eine illegale Parteienfinanzierung. Sie verhängte deshalb Strafzahlungen in Höhe von mehr als 400.000 Euro Strafzahlungen gegen die Partei.

Quelle: wdr.de