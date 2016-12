Zehntausende Demonstranten haben in Madrid für höhere Löhne und eine gerechtere Steuerpolitik protestiert. Die Kundgebung richtete sich gegen die Sparpolitik von Ministerpräsident Rajoy. Dieser beruft sich auf Vorgaben der EU.

Zehntausende Demonstranten haben in Madrid gegen die Spar- und Sanierungspolitik der spanischen Regierung protestiert. Zu der Großkundgebung hatten die beiden größten Gewerkschaftsverbände CCOO und UGT aufgerufen.

Sie fordern vom konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy unter anderem eine Anhebung der Sozialausgaben, der Renten und der Gehälter. Außerdem protestierten sie für eine gerechtere Steuerpolitik sowie ein Ende der Arbeitsmarktliberalisierung. Das Motto der Demonstration: "Die Menschen und ihre Rechte kommen zuerst".

Mit Schildern, auf denen durchgesrichene Scheren zu sehen sind, demonstrieren Spanier gegen die Sparpolitik der spanischen Regierung.

Kampf um "verlorene Rechte"

Viele Demonstranten hielten rote Fahnen und Schilder mit der Aufschrift "No!" und einer daneben abgebildeten Schere in die Höhe. Die durchgestrichene Schere - ein Zeichen für die Ablehnung der Sparmaßnahmen. Die Chefs von CCOO und UGT, Ignacio Fernández Toxo und Pepe Álvarez, betonten, es werde so lange weitere Demonstrationen geben, bis "unsere verlorenen Rechte" wiedererlangt werden.

Erst im November war ein Treffen der Gewerkschaftsführer mit Rajoy ergebnislos verlaufen. Der Regierungschef hat mehrfach betont, er wolle zwar verhandeln, dabei aber auf keinen Fall die von Brüssel geforderte Haushaltsstabilität in Frage stellen.

