Ein chilenischer Bischof soll einen Priester geschützt haben, der Kinder missbrauchte. Bis vor Kurzem noch verteidigte Papst Franziskus den Bischof - und wurde dafür heftig kritisiert. Nun hat er drei Opfer getroffen.

Von Jan-Christoph Kitzler, ARD-Studio Rom

Es gibt keinen Zeitplan, nur viel Zeit. Und der Vatikan hat lediglich vermeldet, das erste Treffen habe bereits am Abend stattgefunden. Papst Franziskus hat drei Missbrauchsopfer aus Chile in das Vatikanische Gästehaus Sankta Marta eingeladen. Er will die kommenden Tage mit ihnen verbringen. Der Vatikan hofft auf ein, so wörtlich, "Klima des Vertrauens und der Heilung der Leiden".

Drei Männer sind der Einladung gefolgt. Wie andere waren sie in Chile von Fernando Karadima sexuell missbraucht worden, einer über lange Jahre wichtigen Figur in der dortigen katholischen Kirche. Als seine Schüler gelten Dutzende Priester und auch vier heutige Bischöfe. Der Vatikan hat zwar Karadima zum Beispiel die Feier öffentlicher Gottesdienste untersagt - aber Opfer beklagen, dass seine Taten nicht richtig aufgearbeitet wurden und dass Chiles Bischöfe den Täter lange gedeckt haben. Ihr Zorn richtet sich vor allem gegen Juan Barros, den Bischof von Osorno im Süden Chiles, von dem es heißt, er sei teilweise bei Missbrauchstaten dabei gewesen.

64 Zeugen befragt

Als der Papst im Januar in Chile war, sagte er noch: gegen Barros lägen keine Beweise vor, das sei alles Verleumdung. Doch dann kam offenbar der Sinneswandel. Ein vom Vatikan entsandter Sonderermittler hatte 64 Zeugen befragt und mehr als 2.300 Seiten Beweismaterial gesammelt. Danach sprach Franziskus in einem Brief an die chilenischen Bischöfe erstmals von eigenen Fehlern.

Für Überlebende des Missbrauchs sind der Brief und die Begegnung ein wichtiger Schritt, nach langen Jahren, in denen die katholische Kirche geschwiegen hat. "Nach und nach werden wir zu Vertretern vieler Menschen, die gelitten oder die sich im Kampf dagegen engagiert haben", sagte Jose Andrés Murillo in Rom vor dem Treffen mit dem Papst. "Das ist ein weiterer Schritt. Hoffen wir, dass die Ergebnisse nicht von uns abhängen und schnell kommen. Wir wollen hier im Namen aller sein, die so viel erlitten haben. Einige Opfer des Missbrauchs durch Kleriker haben sich umgebracht. Andere kämpfen noch an unserer Seite."

"Wir sind nicht allein"

Und auch Juan Carlos Cruz, der in den letzten Monaten immer wieder an die Öffentlichkeit gegangen war, hofft, dass sich durch die Begegnung mit dem Papst etwas ändert, nicht nur für die drei Männer, die es nach Rom geschafft haben. "Wir treffen uns einer nach dem anderen mit ihm in diesen Tagen", sagt er. "Wir sind nicht allein. Mit uns sind alle, die diesen Missbrauch in der ganzen Welt erlitten haben und erleiden. Wir wollen Sand im Getriebe sein, damit das endlich das Ende der Missbrauchskultur und des Verdunklung durch Bischöfe und die Kirche ist.

In ein paar Wochen werden auch die Chilenischen Bischöfe in Rom erwartet. Ob dann weitere Konsequenzen gezogen werden, ist bislang offen. Bischof Juan Barros ist jedenfalls weiterhin im Amt. Und Fernando Karadima ist weiterhin Priester der katholischen Kirche.