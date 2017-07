Der ungarische Ministerpräsident Orban ist eher bekannt dafür, antisemitische Strömungen zu fördern. Beim Besuch des israelischen Premiers Netanyahu verurteilte er Ungarns Mitwirkung am Holocaust nun ungewohnt scharf: Sein Land habe ein Verbrechen begangen.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat die Mitwirkung Ungarns am Holocaust mit deutlichen Worten verurteilt. "Ungarn hat ein Verbrechen begangen, als es, anstelle die jüdische Gemeinschaft zu verteidigen, mit den Nazis kollaboriert hat", sagte der rechts-konservative Politiker in Budapest auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu.

"Jede ungarische Regierung hat die Pflicht, all ihre Bürger zu schützen, unabhängig von ihrem Erbe", sagte Orban. Im Zweiten Weltkrieg habe sich Ungarn nicht daran gehalten. Er habe gegenüber Netanyahu deutlich gemacht, dass so etwas nie wieder passieren dürfe.

Deportation ungarischer Juden im Sommer 1944

Halbe Million ungarische Juden wurden deportiert

Unter dem ungarischen Staatschef Miklos Horthy hatten die ungarischen Behörden in Zusammenarbeit mit den Deutschen eine halbe Million ungarische Juden nach Auschwitz deportiert. Die meisten von ihnen kamen dort in den Gaskammern ums Leben.

Orban, der seit 2010 in Ungarn regiert, äußert sich zum Holocaust in der Regel nicht so deutlich, wie er es nun tat, als er die Nazi-Kollaboration unter Horthy ansprach. Kritikern zufolge fördert er sonst eher geschichtsrevisionistische Ideologien und antisemitische Stimmungen. Zuletzt sorgten Plakate einer Regierungskampagne für internationale Kritik. Diese hatten den US-Milliardär George Soros, einen Förderer der liberalen Demokratie, mit antisemitischen Untertönen diffamiert.

Plakate gegen George Soros in einer Budapester U-Bahn-Station

Netanyahu war am Montag zu einem mehrtägigen offiziellen Besuch in Budapest eingetroffen. Es ist der erste Ungarn-Besuch eines israelischen Regierungschefs seit 1989. Auf dem Programm stand auch ein Treffen mit den Regierungschefs der Visegrad-Gruppe (Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei). Ungarn hat in der Staatengruppe seit Beginn dieses Monats den Vorsitz.

