Nobelpreis für Medizin Was ist Autophagie?

Für seine Forschungen über den sogenannten Autophagie-Mechanismus ist der japanische Wissenschaftler Yoshinori Ohsumi mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet worden. Der Durchbruch gelang Oshumi mit Hilfe von Backhefe.

Von Simona Dürnberg, NDR

Dass die Untersuchung von Backhefe wichtige Erkenntnisse über den menschlichen Körper hervorbringen kann, beweist der 71-jährige Japaner Yoshinori Ohsumi. Er entdeckte in Hefen die kontrollierte Selbstzerstörung von Zellbestandteilen: die Autophagie. In Schweden ist der Forscher vom Institute of Technology in Tokio dafür nun mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet worden.

Das Wort Autophagie, auch Autophagozytose genannt, setzt sich aus den griechischen Wörtern auto (selbst) und phagein (essen) zusammen und bedeutet damit wörtlich "Selbstfressen". Heißt: Unsere Zellen essen sich teilweise von innen auf, um funktionsfähig zu bleiben. Verzehrt werden dabei Happen von Zytoplasma - das Material innerhalb der Zelle, aber außerhalb ihres Kerns.

"Verständnis lebenswichtigen Prozesses dramatisch verändert"

Für die Erkenntnis, wie Zellen mithilfe von Proteinen beschädigte DNA reparieren, waren die drei Erbgut-Forscher Tomas Lindahl (Schweden), Paul Modrich (USA) und Aziz Sancar (USA/Türkei) bereits im vergangenen Jahr mit dem Nobelpreis im Fach Chemie ausgezeichnet worden.

"Die Arbeit von Yoshinori Ohsumi hat das Verständnis dieses lebenswichtigen Prozesses dramatisch verändert", heißt es in der Begründung des Nobelpreiskomitees. Aufgrund seiner Forschungsergebnisse werde die Autophagie in der menschlichen Physiologie und bei Krankheiten anerkannt.

Autophagie bei Krebs zweischneidiges Schwert

Störungen der Autophagie-Funktionen werden für eine ganze Reihe Krankheiten verantwortlich gemacht, darunter neurodegenerative Erkrankungen (z. B. Alzheimer und Parkinson) und Krebs. Vor allem bei älteren Menschen funktioniert das Entsorgungssystem der Zellen oft nicht mehr problemlos. Weltweit suchen Forscher deshalb nach Substanzen, welche die Autophagie aktivieren. Wissenschaftler der University of Texas berichten über das Molekül Tat-beclin-1, welches als Medikament dienen könnte: In mehreren Tierversuchen hatte es die Autophagie angekurbelt.

Bei Krebserkrankungen kann die Autophagie positiv und negativ wirken: Zum einen bremst Autophagie die Bildung vom Tumoren – das Wachstum und die Vermehrung von Zellen wird reguliert. Doch zum anderen schraubt ein bösartiger Tumor seine Autophagie-Kapazitäten hoch, um sich auszubreiten. Deshalb wird bei weiteren medizinischen Versuchen ebenfalls nach Substanzen geforscht, die den Prozess der Autophagie blockieren können.