Mit der neuen Konsole "Switch" von Nintendo können Nutzer zuhause und unterwegs spielen. Der Aktienkurs von Nintendo stieg mit dem Verkaufsstart - ein lang ersehnter Erfolg für das Unternehmen, das zuletzt deutlich schwächelte.

Das letzte Gerät von Nintendo - die "Wii U" - war ein Flop und auch das viel beachtete Spiel "Pokémon Go" nützte dem Unternehmen wenig. Anders sieht es ersten Anzeichen nach nun bei der neuen Spielekonsole "Switch" aus. Sie bescherte dem Unternehmen direkt nach dem Verkaufsstart ein Aktienplus von 3,65 Prozent. Das Besondere an der Spielkonsole: Sie kann sowohl am heimischen Fernseher als auch unterwegs mit einem eingebauten Display verwendet werden. Die Spieltasten sind so gestaltet, dass zwei Nutzer gleichzeitig spielen können. Eine Preisempfehlung für den deutschen Markt gibt bisher es nicht. Die Kosten liegen wohl aber etwa bei 330 Euro.

Viele japanische Kunden hatten die Nintendo "Switch"-Konsole bereits im Voraus bestellt.

Nicht nur bei den Anlegern, sondern auch bei den Kunden kam die Konsole bisher gut an. In Japan, dem Heimatland des Unternehmens, standen etliche Spielefans vor großen Elektroläden Schlange. In einem Elektrogeschäft in Kawasaki im Süden Tokios hatten zahlreiche wartende Kunden die Switch bereits vor dem Verkaufsstart vorbestellt und bezahlt. "Wir haben keine Exemplare mehr vorrätig für Kunden, die ohne Vorbestellung kommen", sagte ein Verkäufer. Sie müssten sich bis zur nächsten Lieferung gedulden.

Erste Bewertungen des Geräts sind gemischt

Mehr als 80 Spiele will Nintendo für die Konsole entwickeln. In ersten Nutzerbewertungen schneidet das Gerät gemischt ab. Gelobt wird der eingebaute Bildschirm, kritisiert hingegen der Stromverbrauchs des Gerätes. Nintendo gebe für die Hybridkonsole eine Akkulaufzeit von drei bis sechs Stunden an. Drei Stunden seien aber bei anspruchsvollen Spielen nur mit geringster Bildschirmhelligkeit zu erzielen, resümiert ein Test des Branchendienstes "Heise". Der Wechsel zwischen mobilem und stationärem Gebrauch funktioniere zwar reibungslos, aber an den Fernseher angeschlossen sei das Gerät nicht so leistungsstark wie Produkte anderer Hersteller.

Die Konsole kann sowohl zuhause als auch unterwegs genutzt werden.

Mit der neuen Konsole will Nintendo nicht nur der Playstation von Sony und der Xbox von Microsoft Konkurrenz machen, sondern auch Smartphones. Nintendo war erst recht spät in die Entwicklung von Spiele-Apps eingestiegen - erst nachdem Investoren und Analysten Druck gemacht hatten.

Nun steht das japanische Unternehmen unter Erfolgsdruck: Seit den besten Zeiten des Konzerns in den Jahren 2008 und 2009 sind Umsätze und Gewinne um rund drei Viertel gesunken.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Japan