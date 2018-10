Beben in der CDU +++ Merkel geht - wer kommt? +++ Stand: 29.10.2018 13:28 Uhr







Seitenanfang Automatisches Laden aktivieren Neue Inhalte laden

Angela Merkel will sich Schritt für Schritt aus der Politik zurückziehen. Wer folgt ihr an der CDU-Spitze? Annegret Kramp-Karrenbauer kündigte ihre Kandidatur an - ebenso Jens Spahn. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Grüne zollen Merkel Respekt

Handlungsdruck nach Hessen-Wahl

Merkel gibt keine Nachfolge-Empfehlung

Ökonom: "Entscheidung Merkels ist Schock für Europa"

Merkel bestätigt Plan für schrittweisen Rückzug

Merkel: Müssen innehalten

Pressekonferenz von Merkel beginnt

Seehofer bedauert Merkels Schritt

Auch Spahn will kandidieren

Kramp-Karrenbauer will für CDU-Vorsitz kandidieren

SPD wünscht Klarheit über Merkel-Nachfolge

Ist Kramp-Karrenbauer die neue Merkel?

Kreise: Merkel kündigt Ausstieg aus Bundestag an

AfD - Union allein durch einen Merkel-Rücktritt noch kein Partner

Lindner offen für neue Jamaika-Gespräche

"Welche Begründung liefert Merkel?"

SPD schließt personelle Veränderung aus

Wer folgt auf Merkel?