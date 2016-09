Das erste TV-Duell im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 ist vorbei. Viele Beobachter sahen die gut vorbereitete Hillary Clinton als Gewinnerin. Aber auch Donald Trump konnte punkten. Das Rennen bleibt offen. Lesen Sie die Debatte im Liveblog nach.

Fernsehdebatten können wahlentscheidend sein. Wann sie es in der Vergangenheit waren und was beide Kandidaten heute beachten sollten.

Das TV-Duell geht erst in knapp zwei Stunden los - in den Sozialen Netzwerken hat die Schlacht bereits begonnen. Hillary Clinton veröffentlichte 35 Fragen, die Donald Trump noch beantworten müsse - zumindest ihrer Meinung nach.

Donald Trump teilt auf Twitter derweil lieber neue Meinungsumfragen...

Ingo Zamperoni im nachtmagazin zur Stimmung vor dem ersten TV-Duell.

Ingo Zamperoni, ARD Washington zzt. New York, vor der ersten TV-Debatte zwischen Clinton und Trump

Vor dem TV-Duell der US-Präsidentschaftskandidaten ist eine Debatte über die Frage der Wahrheitsfindung entbrannt. Das Lager von Trump fände es nicht gut, wenn Fernsehmoderator Lester Holt live vor laufender Kamera den Wahrheitsgehalt der Aussagen der Kandidaten überprüfen würde. Das solle den Kandidaten gegenseitig vorbehalten bleiben. Im Clinton-Lager hat man gegen einen Faktencheck noch während der Debatte weniger einzuwenden. "Worum wir bitten, ist, dass wenn Donald Trump lügt, dass darauf auch hingewiesen wird", sagte Clintons Wahlkampfmanager Robby Mook.

Welche Stärken und Schwächen haben Trump und Clinton? Eine Analyse.

Rhetorik und Körpersprache von Clinton und Trump

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat zur ersten Fernsehdebatte Gäste eingeladen, deren Anwesenheit Hillary Clinton irritieren könnte. Unter anderem wird Mark Geist im Publikum sitzen, ein Überlebender der Terrorattacke auf das US-Konsulat in Bengasi, wie der Republikaner-nahe US-Sender Fox News unter Berufung auf Parteiquellen berichtete. Der Anschlag 2012 wird von Kritikern als Folge schwerer Fehler der damaligen US-Außenministerin Clinton betrachtet. Außerdem sitzen mit Mike Flynn und Keith Kellogg zwei Ex-Generäle für Trump im Raum.



Clinton bietet unter anderem Mark Cuban auf, ein milliardenschwerer Unternehmer und einer der führenden Figuren in der Anti-Trump-Bewegung. Gerüchte, wonach Trump auch Gennifer Flowers in der ersten Publikumsreihe platzieren wollte, bestätigten sich jedoch nicht. Die heute 66-Jährige hatte eine Affäre mit Clintons Ehemann, dem früheren US-Präsidenten Bill Clinton.

Ein Flyer zeigt die Gesichter von Donald Trump und Hillary Clinton

Was die Kandidaten anhaben werden, welche Begriffe wohl am häufigste fallen: Es gibt wenig, worauf man zur ersten TV-Debatte nicht wetten kann. Der "New York Times"-Blog "The Upshot" hat vieles zusammengetragen. Demnach ist eine Wette auf eine rote Krawatte Trumps und eine blaue Jacke Clintons eine ziemlich sichere Sache. Außerdem würden sich die beiden wohl vor Beginn förmlich die Hand geben, zu einem Begrüßungsküsschen werde es aber kaum kommen.



Wenn es nach den platzierten Wetten auf die wohl am häufigsten genannten Begriffe geht, sei von dem Duell nicht viel Substanz zu erwarten, heißt es weiter. Als die drei meist genannten Begriffe würden demnach "E-Mail", "Abschieben" und "Lügner" erwartet.

Unterschiedlicher könnten zwei Kandidaten für das Amt des US-Präsidenten kaum sein: Der Republikaner Donald Trump - poltrig, rigoros in seinem Kurs, oft ungezügelt in seinem Ton. Und die Demokratin Hillary Clinton - erfahren, aber oft steif und distanziert. Nicht nur charakterlich liegen scheinbar Welten zwischen den beiden Konkurrenten, auch in ihren politischen Auffassungen unterscheiden sie sich grundlegend. Ein Hintergrund von tagesschau.de:

"The Onion" meint, heute seien fünf besondere Momente zu erwarten, für die es sich lohne, das TV-Duell zu verfolgen - unter anderem ein bizarrer Händedruck.

Die "New York Times" wird die erste TV-Debatte der US-Präsidentschaftskandidaten mit 18 Reportern einem sofortigen Faktencheck unterziehen. Nach Angaben der Zeitung sitzen die Teams auf Washington und New York verteilt. Dazu hat das Blatt einen Guide veröffentlicht, wie das Duell abläuft.

Donald Trump hat in den vergangenen Monaten immer wieder für Aufsehen gesorgt. Einige seiner Sprüche.

US-Wahl: Trumps absurde Sprüche

Hillary Clinton muss sich derweil mit Fragen zu einer E-Mail-Affäre und ihrer Gesundheit plagen. Zudem spielt ihre Rolle als ehemalige Außenministerin immer wieder eine Rolle.

US-Wahl: Clintons Problem-Themen

Ina Ruck über die Vorbereitungen vor dem TV-Duell. Die große Frage: Welcher Donald Trump wird heute zu sehen sein?

Ina Ruck, ARD Washington, zum TV-Duell

Das Team von Hillary Clinton hat auf Twitter bereits vorgelegt und ein Video veröffentlicht, das Falschaussagen von Donald Trump belegen soll.

Bernie Sanders, in den Vorwahlen der US-Demokraten unterlegener Konkurrent Hillary Clintons, warnt vor der ersten TV-Debatte vor einem zu starken Fokus auf Äußerlichkeiten. Man solle den Kandidaten zuhören, sie an ihren Ideen, Programmen und Politikentwürfen messen und nicht an Frisuren oder der Frage, wer besser wirke, sagte Sanders kurz vor der Debatte. Nach seinen TV-Debatten mit Clinton habe er die Erfahrung gemacht, dass Äußerlichkeiten in der Bewertung seitens klassischer Medien eine ungleich größere Rolle gespielt hätten als in den sozialen Netzwerken und Online-Medien.

Bewerber der Demokraten, Bernie Sanders, bei einer Wahlkampfrede in Seattle

Die israelische Zeitung "Haaretz" hat analysiert, welche Strategien Clinton und Trump gegen islamistischen Extremismus verfolgen. Trump will einen extrem harten Kurs, beispielsweise hält er Waterboarding für noch nicht hart genug.

Die Szene aus dem Amnesty International-Film "Stuff of Life" zeigt einen Gefangenen, bei dem Waterboarding angewendet wird.

Die Debatte findet in der Hofstra University in Hempstead, New York, statt. Sie beginnt um 21.00 Uhr (Ortszeit/03.00 Uhr MESZ).

Auf der Eintrittskarte für die Zuschauer des TV-Duells ist der Name von Hillary Clinton falsch geschrieben...

tagesschau.de überträgt das TV-Duell im Livestream - um 02:55 Uhr geht es los.

Das TV-Duell ist die Bühne, die Zuschauer diskutieren danach in den Netzwerken. Die Teams von Clinton und Trump betreuen die Social-Media-Plattformen - und versuchen, die Debatten in die gewünschte Richtung zu lenken.

In wenigen Minuten geht es los mit dem ersten Duell zwischen Clinton und Trump. Hier unser Vorbericht aus den tagesthemen.

Erstes TV-Wahlkampfduell zwischen Trump und Clinton

Bürger demonstrieren gegen rassistische Polizeigewalt in den USA.

Proteste vor der Hofstra-Universität gegen rassistische Polizeigewalt in den USA.

Clinton und Trump betreten die Bühne und begrüßen sich mit einem Handschlag.

Die demokratische Kandidatin wirbt für ein gerechtes Amerika. Sie betont soziale Fragen und gerechten Lohn. Auch die Bedeutung der Bildung hebt sie hervor. In Richtung Trump sagte sie: "Donald, it`s good to be with you."

Der republikanische Kandidat Trump kritisiert, die USA verlören ihre besten Jobs. Die Abwanderung von Firmen müsse gestoppt werden.

US-Wahl: Zahl des Tages - Arbeitslosigkeit

Donald Trump hat in seinem Eingangsstatement die größten Steuersenkungen seit Ex-Präsident Ronald Reagan in Aussicht gestellt.

US-Wahl: Kernthema Steuern

Donald Trump versucht Hillary Clinton unter Druck zu setzen, was ihre wirtschaftspolitischen Ideen angeht. Trump begann das Duell zurückhaltend, geht aber zunehmend in die Offensive. Erneut wirbt er dafür, Steuern zu senken.

Die Wirtschafts- und Steuerpolitik ist das Thema in den ersten Minuten der Debatte. Trump kritisiert die Handelsabkommen mit Mexiko, Clinton Trumps Steuerpläne. Trump fordert, die Abwanderung von US-Unternehmen ins Ausland zu stoppen. Clinton will mehr in neue Technologien investieren. Trump wirft Clinton vor, 30 Jahre Zeit gehabt zu haben, um die Probleme des Landes zu lösen. Clinton betont, was sie alles erreicht habe.

Hillary Clinton und Donald Trump begrüßen sich beim ersten TV-Duell.

Trump warf Clinton vor, sie habe viele Jahre Zeit gehabt, die Probleme zu lösen. In den sozialen Netzwerken wird dies durch Tweets unterstützt. Trump stellt Clinton immer wieder als Teil des politischen Establishments da, das die Probleme des Landes verursacht hätte. Stets spricht er sie mit "Ministerin Clinton" an.

Erstmals erwähnt Trump die E-Mail-Affäre, es gibt Unruhe im Publikum, die der Moderator sofort unterbindet.

Die Flughäfen der USA sähen aus wie in einem Dritte-Welt-Land, wettert Trump. Das Land habe hohe Schulen und die Infrastruktur sei schlecht. Die USA hätten enorme Probleme.

Donald Trump beim TV-Duell

Wer sagte in den vergangenen Wochen wie oft die Wahrheit?

Wahrheitscheck

Donald Trump will sich als Macher darstellen, Hillary Clinton hingegen als unfähige Politikerin. "Sie ist eine typische Politikerin - nur Gerede, kein Handeln."

Hillary Clinton kritisiert Trump, weil er seine Steuerzahlungen nicht offenlegen will.

In der nächsten Runde geht es um Polizeigewalt, Rassismus und Waffengesetze in den USA.

US-Wahl: Wahlkampfthema Rassismus

Trump kündigt an, seine Steuerunterlagen zu veröffentlichen, wenn Clinton die gelöschten E-Mails aus ihrer Zeit als Außenministerin vorlegt. Clinton erklärt ihrerseits, möglicherweise wolle Trump verheimlichen, dass er keine Bundessteuern gezahlt habe. "Es muss etwas sehr wichtiges, sogar schreckliches sein, das er verheimlichen will."

Ohne Gesetz und Ordnung gebe es kein Land, sagt Trump zu dem Themenkomplex. Die Gewalt sei ein großes Problem. "Wir müssen sehr stark sein", so Trump. Kriminelle müssten entwaffnet, die Polizei gestärkt werden.

US-Wahl: Debatte um Waffengesetze

Clinton verweist auf ihre Pläne für eine Justizreform, um rassistische Diskriminierung bei der Strafverfolgung zu beenden. Trump kritisiert, die Politik hätte der afro-amerikanischen Bevölkerung stets viel versprochen - und nichts umgesetzt.

Hillary Clinton bei dem ersten TV-Duell

Donald Trump hat abgestritten, den Klimawandel eine Erfindung genannt zu haben. "Stimmt nicht", sagte er in der ersten TV-Debatte zu seiner Konkurrentin Hillary Clinton, als sie ihm das vorhielt.

Hillary Clinton hält Trump vor, er habe Gerüchte über den Geburtsort von Präsident Obama gestreut - ohne irgendwelche Beweise.



Lange hatte Donald Trump öffentlich bezweifelt, dass der US-Präsident tatsächlich auf Hawaii und damit in den USA geboren wurde. Später räumt Trumps Sprecher ein, Trump glaube inzwischen doch daran.

Mehr zum Thema Trump-Sprecher: Obama tatsächlich in den USA geboren

Hillary Clinton sagt, sie habe sich auf das Duell vorbereitet - und auch darauf, Präsidentin zu werden. Die Zuschauer applaudieren.

"Ich habe mich auf diese Debatte vorbereitet! Und ich habe mich auch darauf vorbereitet, Präsidentin zu sein!"

