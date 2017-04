Vorfall in Stockholm +++ Lkw rast in Menschenmenge, Terrortat vermutet +++ Stand: 07.04.2017 16:34 Uhr







In der Innenstadt von Stockholm ist ein Lkw in eine Menschenmenge gerast. Der Vorfall ereignete sich in einer Einkaufstraße. Mindestens drei Menschen wurden laut Polizei getötet. Die Sicherheitskräfte gehen von einem Terroranschlag aus.

Innenstadt abgesperrt

Terrormuster Fahrzeug-Angriff

Polizei bestätigt: Mindestens drei Tote

Aktuelle Entwicklung im Livestream

ARD-Korrespondent: "Mehr Tote zu befürchten"

Regierungsgebäude abgeriegelt

Premierminister: Alles spricht für Terroranschlag

Geheimdienst spricht von Terroranschlag

Zugverkehr in Stockholm steht still