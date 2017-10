In den Umfragen liegen CDU und SPD in Niedersachsen gleichauf. Kann SPD-Politiker Weil als Ministerpräsident weiter regieren oder wird er durch Althusmann von der CDU abgelöst? Scheitert die Linkspartei an der Fünf-Prozent-Hürde? Welche Koalitionen sind möglich? Alles zur Landtagswahl im Liveblog.

Bis 16.30 Uhr hatten 53,38 Prozent der 6,1 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Bei der Wahl 2013 lag die Beteiligung zum selben Zeitpunkt bei 53,33 Prozent.

Zur Wahl treten 15 Parteien und zehn Einzelbewerber an, 210 Kandidaten bewarben sich insgesamt um die 137 Sitze im niedersächsischen Parlament. In den Umfragen lagen die SPD und die CDU zuletzt etwa gleichauf bei 32 bis 34 Prozent. Die Grünen kamen auf etwa acht bis zehn Prozent, ebenso die FDP. Die bei der letzten Landtagswahl in Niedersachsen noch nicht angetretene AfD erreichte sieben bis acht Prozent. Die Linkspartei pendelte um fünf Prozent.

Demnach steht Niedersachsen vor einem Regierungswechsel. Die Umfragen ergaben rechnerische Mehrheiten für eine große Koalition aus SPD und CDU sowie Dreierkonstellationen wie ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP oder eine Ampel aus SPD, Grünen und Liberalen - nicht aber für das bisherige Bündnis aus SPD und Grünen.

Die Landtagswahl war eigentlich erst für Januar geplant. Dass sie nun bereits heute stattfindet, ist das Ergebnis des ungewöhnlichen Wechsels der Abgeordneten Elke Twesten im August von den Grünen zur CDU. Weils rot-grüne Regierung verlor dadurch ihre knappe Mehrheit im Landtag. Die Neuwahlen mussten drei Monate früher stattfinden.