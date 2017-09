Nach der Bundestagswahl ++ Petry will nicht in die Bundestagsfraktion ++ Stand: 25.09.2017 09:17 Uhr







In Sachsen stärkste Kraft, in Ostdeutschland die Nummer Zwei: Für die AfD lief der Wahlabend bestens. Doch in der Partei entbrennt ein Richtungsstreit. AfD-Chefin Petry ging auf Distanz zu Spitzenkandidat Gauland. Und die Union? Sucht den Weg nach Jamaika.

Petry wird nicht der AfD-Fraktion im Bundestag angehören

Petry will 2021 an die Regierung

Gauland fordert neue Debattenkultur

Weidel sieht Auftrag zur Opposition

Grüne nehmen SPD in die Pflicht

Union hofft noch auf die SP

"In der CSU gibt es keine Personaldebatte"

Oppermann: Schulz ist der richtige Mann

Petry kritisiert Gauland