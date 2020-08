Coronavirus-Pandemie ++250.000 Tote in Lateinamerika++ Stand: 21.08.2020 04:03 Uhr





Seitenanfang Automatisches Laden aktivieren Neue Inhalte laden

In Lateinamerika und der Karibik sind inzwischen 250.000 Menschen am Coronavirus gestorben. Das Filmfest in Venedig soll stattfinden - aber es gilt eine Maskenpflicht. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Filmfest in Venedig schreibt Maskenpflicht bei Vorführungen vor

Inzwischen mehr als 250.000 Corona-Tote in Lateinamerika und Karibik