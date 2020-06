Coronavirus-Pandemie ++Bis September 200.000 US-Todesfälle?++ Stand: 11.06.2020 05:34 Uhr





Einer neuen Prognose zufolge könnte die Zahl der Corona-Opfer in den USA bis September auf 200.000 steigen. Die WHO braucht mehr Geld für den Kampf gegen das Virus in Afrika. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

555 registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland

Lateinamerika ist mit 70.000 Todesopfern Coronavirus-Brennpunkt

Belgischer Prinz verstößt in Spanien gegen Corona-Auflagen

Weltärzte-Chef: WHO braucht mehr Geld für Corona-Kampf in Afrika

Prognose: Bis September 200.000 Todesfälle in den USA möglich