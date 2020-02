Coronavirus Zwei neue Fälle in Deutschland Stand: 25.02.2020 22:42 Uhr





Seitenanfang Automatisches Laden aktivieren Neue Inhalte laden

In Deutschland sind jetzt 18 Corona-Fälle bestätigt - neue gibt es in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Auch in anderen Ländern steigt die Zahl der Infizierten. Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Schulen im Landkreis Heinsberg bleiben geschlossen

Auch Infektion in NRW bestätigt

Erster Fall in Baden-Württemberg

Keine Reisebeschränkungen in Europa

WHO drängt zur Vorbereitung