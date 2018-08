Tötungsdelikt in Chemnitz +++ Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehle +++ Stand: 27.08.2018 13:59 Uhr







Ein Toter, ein abgebrochenes Stadtfest, Nazi-Demos und Übergriffe auf Ausländer: Wieso ist die Situation in Chemnitz eskaliert? Was sagt die Polizei? Was passiert bei den heutigen Demos?

Haftbefehle beantragt

Innenminister Wöller nennt Situation "unerträglich"

SPD-Ostbeauftragter warnt vor Selbstjustiz

Bundesregierung verurteilt "Hetzjagden"