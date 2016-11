Im Bericht aus Berlin spricht Thomas Baumann mit Sarah Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende der Linkspartei über das Thema Donald Trump:

Nach den US-Wahlen schaut Deutschland angespannt in Richtung USA. Welche außenpolitischen Akzente wird Trump setzen? Welche Auswirkungen wird seine Präsidentschaft auf die Weltwirtschaft haben? Und was bedeutet es für Deutschland?

Außerdem geht es im Bericht aus Berlin um die politische Zukunft der Kanzlerin. Wird sie noch einmal als Kanzlerkandidatin antreten?

Angela Merkel – alternativlos?

Die Stunde der Wahrheit rückt näher: Am Sonntagabend wird die Kanzlerin nach dem ersten Tag der Vorstandsklausur ihrer Partei zur Presse sprechen. Dabei geht es sehr wahrscheinlich um ihre persönliche politische Zukunft: Will sie noch einmal als Kanzlerkandidatin ins Rennen gehen? Wir fragen, ob und warum Angela Merkel in der Union wirklich so alternativlos ist.

Sahra Wagenknecht, Die Linke

Nach Trump – was ist der Plan?

Auch Wochen nach der US-Wahl ist die Ratlosigkeit über die „Blackbox“ Donald Trump groß. In Wirtschaft und Politik gibt es noch immer viel mehr Fragen als Antworten: Welche Auswirkungen wird Trumps Präsidentschaft etwa auf die europäischen Finanzmärkte haben? Welche Akzente wird er außenpolitisch, gerade im Umgang mit Russland, setzen? In Deutschland werden Szenarien durchgespielt und Pläne geschmiedet. Tonfall und Stimmung: Sehr sorgenvoll.

Sonntag, 20. November 2016, 18:30 Uhr im Bericht aus Berlin in der ARD.

Über dieses Thema berichtete am 13. November 2016 um 18:30 Uhr der "Bericht aus Berlin".