Mal angenommen, das Schulsystem in Deutschland wäre nicht föderal, sondern zentral organisiert. Würde das zu gerechteren Bildungschancen und vergleichbareren Abschlüssen führen? Was wären die Nachteile? Ein Gedankenexperiment.

Schule in Deutschland ist Ländersachse. Das macht sich gerade jetzt in der Corona-Krise besonders bemerkbar: In jedem Bundesland gibt es derzeit unterschiedliche Unterrichts- und Lockerungsmaßnahmen. Kritiker bezeichnen das föderal organisierte Schulsystem in Deutschland als Flickenteppich, der schwer vergleichbar und ungerecht sei. Befürworter heben dagegen hervor, dass somit besser auf regionale Besonderheit eingegangen werden kann.

Mal angenommen, Schule in Deutschland wäre in Zukunft nicht mehr föderal, sondern zentral organisiert - was wären die möglichen Folgen? Besser bei PISA, gerechte Bildungschancen deutschlandweit und vergleichbare Abschlüsse für Ausbildung und Studium? Oder wäre dann alles „Einheitsbrei“, der die regional passende Ideen für Schulen verhindert?

Was wäre, wenn?

Die Korrespondenten Vera Wolfskämpf und Justus Kliss aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin gehen diesen Fragen im Zukunfts-Podcast der tagesschau nach und suchen Antworten. Sie sprechen mit einem Schüler, der von Bayern nach Berlin gezogen ist, einem ehemaligen Kultusminister, der gegen den Föderalismus ist, und lassen sich von einer Bildungsforscherin erklären, warum sie Flickenteppiche gut findet.

Schule zentral statt föderal? Was dann?



