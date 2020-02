Welche Folgen hätte ein massiver Coronavirus-Ausbruch in Deutschland für unseren Alltag, für die Wirtschaft und unser Gesundheitssystem? Ein Gedankenexperiment als Podcast.

Wie gut ist Deutschland auf eine massive Ausbreitung des Coronavirus vorbereitet? Welche Notfallpläne gibt es? Können auch hierzulande ganze Städte abgeriegelt werden, wie beispielsweise in Italien? Könnte der öffentliche Nahverkehr eingeschränkt werden?

Im neuen Zukunfts-Podcast der tagesschau gehen die Korrespondenten Sophie von der Tann und Marcel Heberlein aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin diesen Fragen nach und suchen zusammen mit Experten nach möglichen Antworten.

Was, wenn Coronavirus massiv in Deutschland ausbricht?



"mal angenommen" ist der neue Podcast der tagesschau. Jede Woche denkt ein fünfköpfiges Korrespondenten-Team aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin eine aktuelle politische Idee in die Zukunft weiter und spielt in einem Gedankenexperiment die möglichen Konsequenzen durch: Mal angenommen, Deutschland würde keine Waffen mehr exportieren - was wären die politischen Folgen? Oder mal angenommen, Bargeld würde abgeschafft - welche Auswirkungen hätte das auf unseren Alltag und die Wirtschaft?

Zahlreiche Experten helfen dabei, Antworten auf diese Fragen zu finden, Positivbeispiele aus anderen Ländern zeigen, was heute schon anderswo möglich ist und liefern somit neue Impulse in politischen Debatten.

