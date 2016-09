Peer Steinbrück

Er war Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Bundesfinanzminister, SPD-Kanzlerkandidat und zuletzt Bundestagsabgeordneter: Jetzt räumt er seinen Stuhl im Parlament. Zum Abschied richtete er eindringliche Appelle an die Abgeordneten: Der 69-Jährige warnte vor einem "Rückzug in die Wagenburg" des Populismus und Chauvinismus. Angesichts der "spürbaren Desorientierung und Verunsicherung in nicht zu vernachlässigenden Teilen unserer Gesellschaft" müssten die Parteien im Bundestag "die Bühne liefern, auf der die zentralen Zukunftsfragen debattiert werden". | Bildquelle: dpa