World Press Photo - eine Auswahl von 1955 bis 2017

World Press Photo von Mads Nissen

Ein deutliches Statement gegen die Verfolgung von Homosexuellen in Russland wurde 2015 zum weltweit besten Pressefoto gewählt. Mads Nissen fotografierte das schwule Paar Jon und Alex in einem intimen Moment in Sankt Petersburg. Das Foto ist Teil eines größeren Projekts des Fotografen zum Thema "Homophobie in Russland". Für Homosexuelle, Lesben, Bisexuelle und Transgender werde das Leben in Russland zunehmend schwieriger. "Sexuelle Minderheiten werden mit rechtlicher und sozialer Diskriminierung konfrontiert, Verfolgung und sogar gewalttätigen Hass-Verbrechen von konservativen religiösen und nationalistischen Gruppen", hieß es in dem Bericht der Jury. | Bildquelle: Mads Nissen