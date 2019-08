Joe Cocker auf der Bühne beim Woodstockfestival

Joe Cocker eröffnete am Sonntagvormittag (17. August 1969) den letzten offiziellen Tag des Festivals. Vor allem seine Interpretation des Beatles-Liedes "With a little help from my friends" mit einem markerschütternden Schrei und zuckenden Bewegungen wurden Teil der Woodstock-Legende. Das Festival war damit noch längst nicht zu Ende, sondern wurde bis zum nächsten Morgen verlängert. Es endete mit dem Auftritt von Jimi Hendrix.